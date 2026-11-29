La Selección argentina de tenis ya conoce a su primer rival para la Copa Davis 2027 y tendrá la ventaja de jugar en condición de local. El equipo nacional enfrentará a Eslovaquia en la primera ronda de los Qualifiers, según determinó el sorteo realizado este domingo en Bolonia, Italia.

La eliminatoria se disputará el 5 y 6 o el 6 y 7 de febrero de 2027, aunque todavía no están confirmadas la sede ni la superficie. El conjunto argentino buscará superar esta instancia para continuar en carrera por uno de los lugares en la Final 8.

Eslovaquia será el primer desafío argentino

El sorteo se realizó en Italia antes de la final de la Copa Davis 2026 entre España e Italia. Argentina quedó emparejada con el seleccionado eslovaco y contará con la posibilidad de definir la serie ante su público.

La serie se jugará al mejor de cinco puntos y tendrá encuentros de singles y dobles. La Asociación Argentina de Tenis comunicará posteriormente dónde se disputará la eliminatoria y sobre qué superficie.

El camino hacia la segunda ronda

En caso de superar a Eslovaquia, Argentina avanzará a la segunda ronda de los Qualifiers, programada para el 17, 18 y 19 de septiembre de 2027. Allí volverá a jugar como local frente al ganador del cruce entre Bélgica y Mónaco.

Ante Bélgica, el seleccionado nacional tiene un antecedente reciente de 2015, cuando perdió por 3-2 en Bruselas. Frente a Mónaco, en cambio, no registra enfrentamientos desde 1970, por lo que la localía se definiría mediante un sorteo.

El recuerdo de la única consagración argentina

Argentina conquistó la Copa Davis por única vez en 2016, cuando derrotó a Croacia por 3-2 en Zagreb. Antes de aquella histórica consagración, había disputado cuatro finales, en 2006, 2008, 2011 y 2015.

Con rival confirmado y la ventaja de la localía, el equipo nacional comenzará a preparar su participación en la próxima edición. El primer objetivo será superar a Eslovaquia para seguir alimentando la ilusión de volver a levantar la Ensaladera.