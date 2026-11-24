La Selección Argentina volverá a disputar la Copa América en Estados Unidos en 2028, donde llegará como campeona defensora. La Conmebol y la Concacaf confirmaron que el torneo se desarrollará entre el 9 de junio y el 9 de julio de ese año.

La última edición se jugó en territorio estadounidense en 2024 y terminó con la consagración del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Argentina venció 1-0 a Colombia en la final disputada en el Hard Rock Stadium de Miami, con un gol de Lautaro Martínez en el tiempo suplementario.

El camino de los últimos títulos

La conquista de 2024 le permitió a la Albiceleste alcanzar su título número 16 en la historia de la Copa América. Además, significó su segundo campeonato consecutivo, luego de la consagración obtenida en Brasil en 2021.

En aquella final, disputada en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Argentina derrotó al seleccionado brasileño con un gol de Ángel Di María. Ahora, el equipo nacional tendrá la posibilidad de buscar una nueva consagración continental.

Una edición con 16 participantes

El campeonato de 2028 reunirá a los diez seleccionados sudamericanos y seis equipos de Concacaf. Estos últimos deberán conseguir su clasificación mediante la Copa Oro 2027, prevista entre el 17 de junio y el 11 de julio.

Todavía no se anunciaron las ciudades ni los estadios que recibirán los encuentros. La organización también deberá comunicar el calendario detallado de la competencia.