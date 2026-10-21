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Argentina derrotó a Brasil en tenis de mesa y retuvo la corona continental
POR REDACCIÓN
La Selección argentina de tenis de mesa derrotó 3-2 a Brasil y se consagró bicampeona del Campeonato Panamericano, tras una final que se definió en el último partido. El encuentro se disputó este martes en Lima, Perú, y tuvo al mendocino Santiago Lorenzo como protagonista del triunfo decisivo.
El equipo nacional defendió así la corona conseguida en Rock Hill, Estados Unidos, en 2025, y volvió a imponerse en una final continental frente a su clásico rival. Además de Lorenzo, el plantel estuvo integrado por Horacio Cifuentes, Francisco Sanchi y Martín Bentancor.
Una final que exigió una remontada argentina
Horacio Cifuentes abrió la serie con una victoria por 3-0 ante Leonardo Iizuka, con parciales de 11-6, 11-5 y 11-8. Sin embargo, Brasil reaccionó cuando Guilherme Teodoro venció a Santiago Lorenzo por 3-2, con un ajustado 11-9 en el quinto set.
La ventaja brasileña aumentó con el triunfo de Felipe Arado por 3-1 frente a Francisco Sanchi, lo que dejó a Argentina obligada a ganar los dos encuentros restantes. En ese momento de máxima presión, Cifuentes volvió a responder y derrotó 3-0 a Teodoro, con parciales de 12-10, 11-8 y 12-10, para igualar la serie.
Santiago Lorenzo selló el bicampeonato
Con el marcador 2-2, la definición quedó en manos de Santiago Lorenzo, quien enfrentó nuevamente a Leonardo Iizuka. El argentino comenzó con dos sets ganados por 11-8, pero el brasileño reaccionó y llevó el partido a un quinto parcial tras imponerse 11-9 y 11-3.
En el set decisivo, Lorenzo recuperó el control y se impuso por 11-3 para asegurar el triunfo por 3-2 en la serie. De esa manera, Argentina celebró su segundo título panamericano consecutivo por equipos masculinos y volvió a subir a lo más alto del podio continental.
El recorrido argentino también incluyó victorias ante Colombia en cuartos de final y frente a Estados Unidos en semifinales, instancia en la que Lorenzo consiguió el punto definitivo. La clasificación a la final, además, le permitió al seleccionado obtener una plaza para los Juegos Panamericanos Lima 2027.