La Argentina desplegó un importante operativo de ayuda humanitaria para asistir a Venezuela tras los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que el miércoles pasado provocaron una de las mayores catástrofes naturales registradas en ese país. El envío incluye personal especializado en búsqueda y rescate, médicos, equipamiento sanitario, perros entrenados para localizar sobrevivientes y toneladas de insumos destinados a la población afectada.

El primer contingente partió desde la Base Aérea de El Palomar con efectivos de las Fuerzas Armadas, personal militar capacitado para intervenir en situaciones de emergencia y binomios de perros de búsqueda junto a sus guías. El operativo fue coordinado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y supervisado por el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien despidió a la delegación antes de su viaje hacia territorio venezolano.

En forma paralela, desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza despegaron otras dos aeronaves con ayuda adicional. Uno de los vuelos trasladó a 76 brigadistas USAR pertenecientes a los equipos ARG12 de la Policía Federal Argentina y ARG13 de PUMA, ambos especializados en rescate urbano y búsqueda de personas atrapadas en estructuras colapsadas. El segundo avión llevó alimentos, medicamentos y equipamiento destinado a reforzar las tareas de asistencia y rescate.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie, supervisaron la partida del contingente. A través de sus redes sociales, Monteoliva destacó el compromiso de los brigadistas y expresó: "Las primeras brigadas USAR coordinadas por la AFE ya están en camino hacia Venezuela para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate tras el terremoto. Buen viaje a todos los rescatistas. La Argentina está orgullosa de ustedes".

El operativo humanitario también contempla el envío de médicos emergentólogos, enfermeros, auxiliares sanitarios, ambulancias y un importante cargamento de medicamentos e insumos médicos. Para garantizar el traslado de personal y materiales se dispusieron un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas.

Entre los recursos enviados figuran además dos plantas potabilizadoras de agua operadas por 16 efectivos del Ejército Argentino, especialistas en estructuras colapsadas, drones con operadores capacitados y cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate preparadas para intervenir en derrumbes, inundaciones e incendios. La asistencia se completa con 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado destinados a atender a las familias damnificadas.

Horas antes del despliegue, el vocero presidencial, Adrián Ravier, había adelantado que el Gobierno de Javier Milei respondería de manera inmediata a la emergencia y aseguró que la Argentina acompañaría al pueblo venezolano con una asistencia "rápida, ordenada y eficaz" frente a la tragedia.

Durante la mañana de este sábado, el ministro de Defensa confirmó que el contingente argentino ya arribó a Venezuela. Informó que el operativo llegó al país a las 2:30 y se convirtió en el primer grupo enviado desde la Argentina para incorporarse a las tareas de asistencia humanitaria y búsqueda de sobrevivientes.

Presti también precisó que la misión, encabezada por el coronel Wissinger, fue recibida por el ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, general en jefe Gustavo Enrique González López. El contingente argentino tendrá como zona de responsabilidad la ciudad de Caraballeda, en el estado de La Guaira, donde comenzará a desplegar sus capacidades de búsqueda y rescate junto con los binomios caninos, con el objetivo de asistir a la población afectada y colaborar en la localización de sobrevivientes entre los escombros.