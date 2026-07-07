Argentina volvió del abismo, ganó un partido inolvidable y sigue viva en el Mundial 2026. La Selección venció 3-2 a Egipto en Atlanta, después de estar 2-0 abajo, y se clasificó a los cuartos de final en una tarde cargada de sufrimiento, épica y desahogo.

Durante varios minutos, el país entero estuvo con el corazón en la boca. Más de 46 millones de argentinos siguieron un partido que parecía escaparse de las manos. Cuando Egipto marcó el segundo gol, en el complemento, más de uno pensó lo peor: que el sueño mundialista se terminaba antes de tiempo, que la Scaloneta se quedaba afuera y que el campeón del mundo entregaba la corona en octavos.

Un golpe detrás de otro

Egipto había golpeado primero a los 14 minutos del primer tiempo, con un cabezazo de Yasser Ibrahim. Poco después, Argentina tuvo una chance inmejorable para igualar, pero Lionel Messi falló un penal que Mostafa Shobeir Oufa logró contener.

La escena pareció marcar una tarde torcida. El arquero egipcio también se lució ante Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, mientras un tiro libre de Messi se estrelló en el palo. Argentina buscaba, pero no encontraba el camino.

El momento más oscuro

En el segundo tiempo, el panorama se hizo todavía más difícil. Mostafa Ziko apareció para poner el 2-0 tras un contragolpe letal y el golpe dejó a la Selección contra las cuerdas.

El partido pedía una reacción urgente. En ese momento, cuando la eliminación empezaba a sentirse demasiado cerca, Argentina respondió desde el carácter, con Messi como bandera y con el orgullo herido.

La reacción argentina

A los 79 minutos, Cristian “Cuti” Romero descontó de cabeza tras un centro de Messi y abrió una puerta que parecía cerrada. Cuatro minutos más tarde, el capitán capturó un rebote dentro del área y sacó un remate fuerte para el 2-2.

El empate desató el alivio, pero Argentina no se conformó. Ya en tiempo agregado, cuando el partido parecía encaminarse al alargue, apareció Enzo Fernández. El mediocampista conectó de cabeza un centro de Lautaro Martínez y marcó el 3-2 que hizo explotar a la Selección, al banco argentino y a millones de hinchas que pasaron del miedo al desahogo en cuestión de minutos.

Clasificación, lágrimas y calles llenas

El pitazo final encontró a Messi quebrado en lágrimas. No fue un llanto cualquiera: fue la descarga de un partido límite, de una tarde que tuvo olor a despedida prematura y terminó con Argentina de pie, clasificada y otra vez con vida en el torneo.

La emoción también se trasladó a las calles. Tras el final, el país entero salió a celebrar una victoria que se sufrió hasta el último minuto. No hubo plaza en el vasto territorio nacional que quedara vacía: en cada rincón había un argentino abrazado a la ilusión, festejando que la Selección todavía sigue en carrera.

La Scaloneta sufrió como pocas veces, estuvo al borde de la eliminación y terminó firmando una remontada épica. Ahora, Argentina jugará los cuartos de final del Mundial con la certeza de que todavía tiene mucho por pelear.