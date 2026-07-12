La Selección argentina volverá a protagonizar uno de los clásicos más importantes del fútbol mundial. El próximo miércoles 15 de julio, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Inglaterra en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta por un lugar en la final de la Copa del Mundo 2026.

La Albiceleste consiguió el pase a las semifinales luego de derrotar 3-1 a Suiza en un partido que se definió en el alargue. Alexis Mac Allister abrió el marcador en el primer tiempo tras un córner ejecutado por Lionel Messi, pero Dan Ndoye igualó las acciones en el complemento. La expulsión de Breel Embolo cambió el desarrollo del encuentro y, en el tiempo suplementario, Julián Álvarez y Lautaro Martínez sellaron la clasificación argentina.

Del otro lado estará Inglaterra, que también necesitó 120 minutos para avanzar. El conjunto británico venció 2-1 a Noruega en los cuartos de final gracias a un doblete de Jude Bellingham, que marcó el gol decisivo durante el alargue y depositó a su selección entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Más allá del presente de ambos seleccionados, el cruce entre argentinos e ingleses representa una de las rivalidades más emblemáticas de la historia del fútbol. El enfrentamiento comenzó a escribir sus capítulos más recordados en el Mundial de 1966 y sumó uno de sus episodios más emblemáticos en México 1986, cuando Argentina eliminó a Inglaterra en los cuartos de final con los históricos goles de Diego Maradona.

A lo largo de las Copas del Mundo, ambos equipos se enfrentaron en cinco oportunidades. Inglaterra ganó el duelo de cuartos de final de 1966, mientras que Argentina se impuso en 1986 y avanzó por penales en Francia 1998. El último antecedente mundialista fue en la fase de grupos de Corea-Japón 2002, con triunfo inglés por 1-0.

Con la clasificación asegurada, Argentina buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022. Del otro lado estará una selección inglesa que llega fortalecida tras superar una exigente llave y que intentará volver a una final mundialista.

El ganador del encuentro en Atlanta obtendrá el boleto a la gran final del Mundial 2026, que se disputará el 19 de julio.