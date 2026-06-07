La Scaloneta calibra el motor en un cruce clave de preparación con vísperas al inicio de la próxima Copa del Mundo 2026. El conjunto nacional mide sus variantes y aceita el funcionamiento colectivo ante un rival centroamericano que promete rigor físico.

En este primer amistoso que comenzó a disputarse en el Estadio Kyle Field, de Texas (para 102 mil espectadores) el seleccionado nacional y actual campeón del mundo, comenzó a rodar la pelota en el duelo ante el seleccionado hondureño.

Este partido se presenta como el escenario ideal para que Lionel Scaloni evalúe el recambio generacional, sostenga el ritmo competitivo del núcleo duro del plantel y ensaye variantes tácticas frente a un rival que suele proponer bloques defensivos bajos y un marcado rigor físico.

El director técnico Lionel Scaloni aprovechará las bajas sensibles del plantel titular y como la de Leonardo Balerdi, para poder tomar nota y probar al resto de los jugadores convocados.

Un dato curioso y llamativo, fue en la ceremonia de presentación de ambos seleccionados. Por un momento, el protocolo del estadio difundieron un tema musical incorrecto a la hora de cantar el Himno Nacional Argentino en la previa del amistoso. Desde los altoparlantes del estadio comenzó a escucharse otra sinfonía errónea. Tras la confusión, modificaron la pista para entonar las estrofas del canto nacional.

Desarrollo del Primer Tiempo

Formaciones

Argentina: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Giovani Lo Celso; Thiago Almada y Lautaro Martínez. Suplentes: Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán; Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Cristian Cuti Romero, Nicolás González, Alexis Mac Allister, José López, Enzo Fernández, Facundo Medina, Nicolás Capaldo, Ignacio Ovando, Simon Escobar, Tomás Aranda y Joaquín Freitas. DT: Lionel Scaloni.

Honduras: Edrick Menjívar; Cristopher Meléndez, Denil Maldonado, Giancarlos Sacaza, Joseph Rosales; Edwin Rodríguez, Kervin Arriaga; Rigoberto Rivas, Luis Palma, Dereck Moncada; Jorge Benguche. DT: José Francisco Molina.