La Selección argentina Sub 17 empató 3-3 ante Dinamarca y consiguió la clasificación a los 16avos de final del Mundial de Qatar 2026. El equipo dirigido por Diego Placente terminó segundo en el grupo C, en un partido que tuvo cambios de marcador y mucha tensión hasta el cierre.

El combinado nacional comenzó en desventaja por los goles de Noah Madsen, de penal, y Ekene Chukwuani durante el primer tiempo. Sin embargo, reaccionó en el complemento y logró ponerse por primera vez arriba en el resultado, aunque no pudo sostener la ventaja.

La reacción argentina en el segundo tiempo

Giovanni Baroni descontó a los 13 minutos del complemento y, cuatro minutos después, Juan Cruz Policella marcó el empate con un golazo. La remontada se completó a los 23 minutos, cuando Alan Alcaraz convirtió el 3-2 para la Albiceleste.

Cuando parecía que Argentina se quedaba con la victoria, Omran Khatar anotó el 3-3 definitivo cerca del final. El empate dejó al equipo de Placente con cuatro puntos y la clasificación asegurada.

Argentina terminó segunda en el grupo C

Con este resultado, la Selección finalizó en el segundo puesto de su zona, con la misma cantidad de unidades que Mozambique. La diferencia estuvo en el enfrentamiento directo, ya que Argentina había derrotado 2-1 al conjunto africano en la fecha anterior.

De esta manera, el equipo nacional consiguió avanzar a los 16avos de final de la Copa del Mundo Sub 17. El empate ante Dinamarca le permitió cerrar la fase de grupos entre los clasificados, después de un encuentro en el que debió remontar dos goles de desventaja.