La Selección Argentina Sub 19 consiguió una clasificación agónica a las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Diego Placente empató 1-1 ante Venezuela gracias a un golazo de Ramiro Tulián en el minuto 92, cuando la derrota dejaba a la Albiceleste afuera del torneo.

Venezuela se había puesto en ventaja por intermedio de Jesús González y sostuvo el resultado durante prácticamente todo el encuentro disputado en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's. Cuando parecía que Argentina se despedía de la competencia, Tulián sacó un potente remate desde afuera del área y convirtió el empate que desató el festejo de los hinchas.

Con el 1-1, Argentina terminó segunda en el Grupo B y consiguió el boleto a la siguiente instancia. La Selección cerró la primera fase con una derrota 2-1 frente a Paraguay, una victoria 1-0 ante Uruguay y el empate contra Venezuela.

Argentina enfrentará a Chile

El próximo desafío será ante Chile por las semifinales. El encuentro se disputará este miércoles nuevamente en el estadio Marcelo Bielsa. La otra llave tendrá como protagonistas a Paraguay y Perú.

El partido ante Chile será determinante para las aspiraciones argentinas de subir al podio. Si gana, la Selección avanzará a la final del viernes y disputará la medalla de oro. En caso de perder, todavía tendrá la posibilidad de competir por el bronce.