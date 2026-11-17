La Selección Argentina Sub 17 debutará este jueves 19 de noviembre frente a Australia, por la primera fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2026. El encuentro comenzará a las 13, hora de Argentina, en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan.

El equipo dirigido por Diego Placente buscará comenzar con una victoria su camino en el campeonato internacional. El seleccionado nacional llega con la ilusión de conquistar por primera vez el título mundial de la categoría.

El partido ante Australia será el primero de los tres compromisos que tendrá Argentina durante la fase inicial. Después deberá enfrentarse con Mozambique y Dinamarca para definir su clasificación a los 16avos de final.

El fixture de Argentina en el Mundial Sub 17

La Albiceleste tendrá tres encuentros en la primera etapa del torneo, con compromisos programados cada tres días. Estos son los partidos que disputará el seleccionado nacional:

Jueves 19 de noviembre: Argentina vs. Australia, a las 13.

Domingo 22 de noviembre: Argentina vs. Mozambique, a las 12:30.

Miércoles 25 de noviembre: Dinamarca vs. Argentina, a las 12:30.

Todos los horarios corresponden a la Argentina. Los encuentros se disputarán en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, en Qatar.

Cómo se juega el Mundial Sub 17

La competencia contará con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final.

A partir de esa instancia, los cruces serán de eliminación directa hasta conocer al campeón. El torneo se desarrollará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre, con la final prevista en el estadio Internacional Khalifa.

Dónde ver Argentina vs. Australia

El debut de la Selección Argentina podrá seguirse en vivo a través de DSports y la TV Pública. También estará disponible mediante las plataformas digitales que ofrecen esas señales, como DGO, Flow y Telecentro Play.