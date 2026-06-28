La Selección Argentina ya conoce su próximo desafío en el Mundial 2026. Tras finalizar en el primer puesto del Grupo J, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Cabo Verde en los 16avos de final de la Copa del Mundo, en el inicio de la fase de eliminación directa.

El encuentro entre la Albiceleste y el conjunto africano se disputará el próximo viernes 3 de julio a las 19:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, en lo que será un duelo inédito en la historia de los Mundiales.

Argentina llega a este cruce tras una fase de grupos sólida, en la que aseguró el liderazgo de su zona con una fecha de anticipación y mostró un rendimiento consistente en todas sus líneas. Con Lionel Messi como referente dentro del plantel, el equipo se ilusiona con avanzar en el torneo.

Del otro lado aparece Cabo Verde, una de las grandes sorpresas del Mundial 2026. El conjunto africano llegó como uno de los equipos más modestos del certamen y logró meterse en la siguiente instancia tras finalizar segundo en el Grupo H, en una campaña histórica para su país.

El equipo dirigido por Bubista sorprendió al mundo con su empate sin goles ante España, en un partido donde brilló su arquero Vozinha, protagonista de una actuación memorable que lo consolidó como una de las figuras de la fase de grupos.

Luego, Cabo Verde volvió a dar la nota al igualar 2-2 frente a la Uruguay de Marcelo Bielsa, con goles de Kevin Lenini y Hélio Varela, resultados que le permitieron sellar su clasificación a la fase eliminatoria.

Más allá del presente futbolístico, el combinado africano también despierta atención por su contexto: es una de las selecciones de menor población en disputar un Mundial, con poco más de 525.000 habitantes, lo que potencia aún más la magnitud de su clasificación.

El duelo ante Argentina será el primero en la historia entre ambos seleccionados y marcará el inicio del camino de la Scaloneta en la etapa decisiva del torneo, donde ya no hay margen de error y cada partido puede definir el rumbo hacia el sueño mundialista.