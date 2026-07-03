La Selección Argentina afrontará este viernes su primer compromiso de eliminación directa en el Mundial 2026 cuando enfrente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final. El encuentro se disputará desde las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami y definirá uno de los boletos para los octavos de final.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega como uno de los candidatos al título luego de una sólida fase de grupos. La Albiceleste ganó sus tres presentaciones al derrotar 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania, resultados que le permitieron avanzar con puntaje ideal y mostrando un alto nivel colectivo.

"Cabo Verde es un equipo que no ha perdido, y con Arabia incluso mereció ganar. Tapa bien los pases y saben salir de contra. Es un buen equipo, ya los estábamos analizando por ser un posible rival", dijo Scaloni en la previa al encuentro con los africanos. "Hay que respetar a Cabo Verde", agregó.

Del otro lado estará una de las grandes revelaciones del torneo. Cabo Verde disputa su primera Copa del Mundo y logró meterse entre los 32 mejores equipos sin perder un solo partido. En el Grupo H igualó 0-0 frente a España y Arabia Saudita, mientras que protagonizó un atractivo empate 2-2 con Uruguay.

Una de las principales figuras del conjunto africano es su experimentado arquero Vózinha, quien fue determinante para sostener el invicto de su selección y tendrá la posibilidad de enfrentar por primera vez a Lionel Messi, uno de los grandes referentes del fútbol mundial.

Para este compromiso, Scaloni mantiene algunas dudas en la formación titular. La principal incógnita pasa por la zaga central con Cristian Romero u Otamendi y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina. En ataque, la otra incertidumbre es si el acompañante de Messi será Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

El encuentro entre Argentina con Cabo Verde será arbitrado por el canadiense Drew Fischer, de 45 años, quien estará acompañado por sus compatriotas Micheal Barwegen y Lyes Arfa como asistentes. Con la ilusión intacta y el objetivo de defender el título, la Selección buscará dar el primer paso en la fase decisiva del Mundial 2026. El vencedor del cruce se enfrentará en los octavos de final con el ganador del partido entre Australia y Egipto.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero u Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Cabo Verde: Vózinha; Steven Moreira, Diney, Rúben Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Gilson Rodrigues; Euclides Livramento.