La Selección Argentina de básquet enfrentará este domingo a Canadá por una nueva fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2027 de Qatar. El encuentro comenzará a las 18.10 en el Espacio DAM de Zárate y una victoria le permitirá al equipo dirigido por Pablo Prigioni asegurar su clasificación a la próxima Copa del Mundo.

La Albiceleste llega al compromiso después de una contundente victoria frente a Bahamas por 102-65, el jueves pasado y en el mismo escenario. Ese resultado dejó al seleccionado argentino con la posibilidad de conseguir el boleto mundialista con dos fechas de anticipación.

Qué necesita Argentina para clasificarse

Un triunfo ante Canadá le garantizará a la Selección Argentina su lugar en el Mundial 2027. Incluso podría conseguir la clasificación con una derrota, aunque para eso necesitará que Panamá le gane a Bahamas en el encuentro que se disputará después del partido argentino.

El objetivo es regresar a una Copa del Mundo después de la ausencia en la edición de 2023. El cruce ante Canadá representa una oportunidad para asegurar ese lugar sin depender de otros resultados.

Las bajas de la Selección Argentina

Para este partido, Prigioni no podrá contar con cuatro jugadores importantes del plantel: Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Leandro Bolmaro y Luca Vildoza. Los cuatro quedaron fuera de la convocatoria por diferentes lesiones.

A pesar de esas ausencias, el seleccionado buscará repetir el rendimiento mostrado frente a Bahamas y conseguir el resultado que necesita. El equipo tendrá enfrente a Canadá en un partido clave para sus aspiraciones mundialistas.

Horario y dónde ver Argentina vs. Canadá

El encuentro se disputará este domingo 29 de noviembre, desde las 18.10, en el Espacio DAM de Zárate. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y DSports.