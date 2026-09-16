Argentina vuelve a presentarse en la Copa Mundial Femenina Sub 20, esta vez por los octavos de final. El equipo dirigido por Christian Meloni se mide ante Corea del Sur este miércoles 16 de septiembre desde las 10, hora argentina, en el Arena Sosnowiec, de la ciudad de Sosnowiec, Polonia.

La Albiceleste llegó a esta instancia luego de una fase de grupos en la que consiguió recuperarse de la derrota inicial frente a Polonia. Después goleó 8-0 a Benín y logró una remontada por 3-2 ante México, resultado que le permitió avanzar a la fase eliminatoria.

El encuentro ante Corea del Sur será además una nueva oportunidad para que el seleccionado argentino avance por primera vez a los cuartos de final de un Mundial femenino Sub 20. La FIFA señala que Argentina nunca alcanzó esa instancia en la historia de la competencia.

Cómo llega Corea del Sur

El seleccionado asiático también logró meterse entre los 16 mejores equipos del torneo. Corea del Sur sufrió una derrota por 3-0 ante Ghana, pero luego consiguió recuperarse y aseguró su clasificación con una victoria 3-2 frente a Ecuador.

Para el conjunto coreano, el objetivo es alcanzar los cuartos de final por primera vez en 12 años.

Dónde ver Argentina vs. Corea del Sur

El partido comenzará a las 10:00 de este miércoles 16 de septiembre en Argentina. En Polonia serán las 15 y en Corea del Sur, las 22.

La transmisión para Argentina estará disponible por TV Pública, DSports y DGO, según la programación difundida para el encuentro. También existen opciones internacionales de transmisión a través de FIFA+ y plataformas asociadas, dependiendo del territorio.

El resto de los octavos de final comenzará a disputarse este miércoles, mientras que los cuartos están programados para el 19 y 20 de septiembre, las semifinales para el 23 y la final para el 27 de septiembre.