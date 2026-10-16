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Deportes > Paraguay

Argentina empató de penal ante España y la semifinal se define en el alargue

La Selección Argentina enfrenta al vigente campeón mundial en Paraguay. El equipo de José Luis Páez busca meterse en la final del domingo. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Argentina busca superar a España y alcanzar una nueva final mundialista.

La Selección Argentina senior masculina de hockey sobre patines enfrentará este viernes 16 de octubre a España, desde las 20, por las semifinales de los World Skate Games Asunción 2026. El equipo dirigido por el sanjuanino José Luis Páez buscará meterse en la final del certamen y tomarse revancha de la derrota sufrida ante los europeos en la definición de Novara 2024.

El encuentro se disputará en el COP Arena de Paraguay y tendrá un condimento especial para San Juan, ya que 10 de los 12 integrantes del plantel argentino son sanjuaninos. Además, el seleccionado nacional intentará alcanzar su cuarta final mundialista consecutiva y quedar a un paso de conquistar su séptimo título.

Argentina llega a esta instancia después de vencer 4 a 1 a Italia en los cuartos de final. Gonzalo "Nolito" Romero convirtió dos goles, mientras que Facundo Navarro y Lucas Martínez completaron el marcador. Con este resultado, la Albiceleste sumó su tercera victoria consecutiva y dejó atrás el tropiezo del debut.

Una revancha que espera desde Novara 2024

El último enfrentamiento entre Argentina y España en un Mundial fue en la final de Novara 2024, cuando el conjunto europeo se impuso 2 a 1 y se quedó con el título. En aquella oportunidad, Lucas Ordóñez marcó el único gol argentino, mientras que César Carballeira y Pau Bargalló anotaron para los españoles.

Sin embargo, el historial también tiene recuerdos favorables para Argentina. En Francia 2015, el seleccionado nacional goleó 6 a 1 a España en la final y conquistó su quinta estrella. Años después, en San Juan 2022, volvió a consagrarse campeón del mundo al superar 4 a 2 a Portugal en el estadio Aldo Cantoni.

Ahora, el equipo de Páez tendrá una nueva oportunidad de superar al vigente campeón y regresar a una definición mundialista.

Cómo llegan Argentina y España a las semifinales

El recorrido argentino comenzó con una derrota 2 a 1 frente a Francia, pero el equipo logró recuperarse con tres triunfos consecutivos. Primero superó 4 a 1 a Angola, luego goleó 4 a 0 a Chile y finalmente eliminó a Italia por 4 a 1.

En cuatro presentaciones, la Albiceleste convirtió 13 goles y recibió cuatro. Lucas Martínez es el máximo goleador argentino con cuatro tantos, seguido por Facundo Navarro con tres y Gonzalo Romero con dos.

Por su parte, España llega invicta a las semifinales. El conjunto dirigido por Pere Varias venció 3 a 2 a Italia, 4 a 2 a Portugal y 10 a 1 a Suiza durante la fase de grupos. En cuartos de final eliminó a Chile con una victoria 3 a 0.

El seleccionado español acumula 20 goles a favor y cinco en contra, con César Carballeira y Marc Grau como principales goleadores, ambos con cuatro tantos.

A qué hora juega Argentina contra España

La semifinal entre Argentina y España se disputará este viernes 16 de octubre, a partir de las 20, hora argentina, en el COP Arena de Asunción.

El ganador avanzará a la gran final del Mundial, programada para el domingo 18 de octubre. Para Argentina, el desafío será superar al campeón defensor y mantener vivo el sueño de recuperar la corona mundial, en una competencia que cuenta con la cobertura especial de GRUPO HUARPE desde Paraguay, con el enviado especial Maximiliano Maldonado.

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