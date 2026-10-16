Argentina empató de penal ante España y la semifinal se define en el alargue

La Selección Argentina senior masculina de hockey sobre patines enfrentará este viernes 16 de octubre a España, desde las 20, por las semifinales de los World Skate Games Asunción 2026. El equipo dirigido por el sanjuanino José Luis Páez buscará meterse en la final del certamen y tomarse revancha de la derrota sufrida ante los europeos en la definición de Novara 2024.

El encuentro se disputará en el COP Arena de Paraguay y tendrá un condimento especial para San Juan, ya que 10 de los 12 integrantes del plantel argentino son sanjuaninos. Además, el seleccionado nacional intentará alcanzar su cuarta final mundialista consecutiva y quedar a un paso de conquistar su séptimo título.

Argentina llega a esta instancia después de vencer 4 a 1 a Italia en los cuartos de final. Gonzalo "Nolito" Romero convirtió dos goles, mientras que Facundo Navarro y Lucas Martínez completaron el marcador. Con este resultado, la Albiceleste sumó su tercera victoria consecutiva y dejó atrás el tropiezo del debut.

Una revancha que espera desde Novara 2024

El último enfrentamiento entre Argentina y España en un Mundial fue en la final de Novara 2024, cuando el conjunto europeo se impuso 2 a 1 y se quedó con el título. En aquella oportunidad, Lucas Ordóñez marcó el único gol argentino, mientras que César Carballeira y Pau Bargalló anotaron para los españoles.

Sin embargo, el historial también tiene recuerdos favorables para Argentina. En Francia 2015, el seleccionado nacional goleó 6 a 1 a España en la final y conquistó su quinta estrella. Años después, en San Juan 2022, volvió a consagrarse campeón del mundo al superar 4 a 2 a Portugal en el estadio Aldo Cantoni.

Ahora, el equipo de Páez tendrá una nueva oportunidad de superar al vigente campeón y regresar a una definición mundialista.

Cómo llegan Argentina y España a las semifinales

El recorrido argentino comenzó con una derrota 2 a 1 frente a Francia, pero el equipo logró recuperarse con tres triunfos consecutivos. Primero superó 4 a 1 a Angola, luego goleó 4 a 0 a Chile y finalmente eliminó a Italia por 4 a 1.

En cuatro presentaciones, la Albiceleste convirtió 13 goles y recibió cuatro. Lucas Martínez es el máximo goleador argentino con cuatro tantos, seguido por Facundo Navarro con tres y Gonzalo Romero con dos.

Por su parte, España llega invicta a las semifinales. El conjunto dirigido por Pere Varias venció 3 a 2 a Italia, 4 a 2 a Portugal y 10 a 1 a Suiza durante la fase de grupos. En cuartos de final eliminó a Chile con una victoria 3 a 0.

El seleccionado español acumula 20 goles a favor y cinco en contra, con César Carballeira y Marc Grau como principales goleadores, ambos con cuatro tantos.

A qué hora juega Argentina contra España

La semifinal entre Argentina y España se disputará este viernes 16 de octubre, a partir de las 20, hora argentina, en el COP Arena de Asunción.

El ganador avanzará a la gran final del Mundial, programada para el domingo 18 de octubre. Para Argentina, el desafío será superar al campeón defensor y mantener vivo el sueño de recuperar la corona mundial, en una competencia que cuenta con la cobertura especial de GRUPO HUARPE desde Paraguay, con el enviado especial Maximiliano Maldonado.