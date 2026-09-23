La Selección argentina Sub 19 enfrentará este miércoles a Perú por las semifinales del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El partido comenzará a las 14 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario y definirá a uno de los finalistas del torneo. Si Argentina avanza, tendrá asegurada como mínimo la medalla de plata.

El equipo dirigido por Diego Placente llega a esta instancia después de terminar segundo en el Grupo B, con cuatro puntos. En su debut perdió 2-1 ante Paraguay, luego venció 1-0 a Uruguay y cerró la fase inicial con un empate 1-1 frente a Venezuela.

Una clasificación sobre el final

Argentina consiguió el pasaje a semifinales de manera agónica. Frente a Venezuela, Ramiro Tulián marcó el empate en el tiempo agregado con un remate de zurda desde larga distancia que terminó en el ángulo. El resultado le permitió al seleccionado quedar segundo en su grupo y continuar en competencia.

El rival originalmente previsto para Argentina era Chile, pero la organización modificó el criterio de desempate utilizado para ordenar las posiciones de los grupos. Con ese cambio, Perú quedó primero del Grupo A y pasó a enfrentar a la Albiceleste, mientras que Chile se medirá con Paraguay.

Perú llega como líder de su zona. Comenzó el torneo con una derrota 2-0 ante Colombia, pero luego venció 2-0 a Chile y 1-0 a Panamá para quedarse con el primer puesto.

El premio por llegar a la final

El ganador de la semifinal avanzará directamente al partido por la medalla de oro y tendrá asegurada la plata. El perdedor, en tanto, jugará el viernes 25 de septiembre por la medalla de bronce. La otra semifinal será protagonizada por Paraguay y Chile desde las 17.

Argentina tiene además antecedentes destacados en el fútbol de los Juegos Suramericanos. La Selección consiguió las medallas de oro en 1982 y 1986, mientras que en 2014 obtuvo la de plata. La primera consagración fue justamente en Rosario, donde derrotó a Ecuador en la final.

El partido ante Perú se podrá seguir desde las 14 por TyC Sports, DeporTV, Disney+ y LPF Play.