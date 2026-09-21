La Selección Argentina Sub-19 enfrentará este lunes a Venezuela por la tercera fecha del Grupo B de los Juegos Suramericanos 2026. El encuentro se disputará desde las 15 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

El equipo dirigido por Diego Placente comenzó el torneo con una derrota frente a Paraguay, pero se recuperó en la segunda jornada con un triunfo 1-0 sobre Uruguay. Franco Domínguez marcó el único gol del partido.

Qué necesita para avanzar

Argentina llega al partido con tres puntos y tiene posibilidades de conseguir el pase a las semifinales. Si derrota a Venezuela o consigue un empate, asegurará su clasificación sin depender del resultado del otro encuentro del grupo entre Paraguay y Uruguay.

Venezuela también suma tres puntos en la zona. La Vinotinto consiguió un triunfo 1-0 ante Uruguay y luego perdió frente a Paraguay, por lo que llega al duelo con Argentina en una situación similar dentro del Grupo B.

El equipo de Placente

Para enfrentar a Venezuela, la probable formación de Argentina es con Máximo Leguizamón; Santiago Silveira, Nicolás Marcipar, Fernando Closter y Joaquín Salas; Santiago Espíndola, Facundo Carrizo, Ramiro Tulián e Ian Subiabre; Felipe Esquivel y Uriel Ojeda. El entrenador es Diego Placente.

Del lado venezolano, el entrenador Juan Domingo Tolisano todavía no había comunicado la posible formación para el encuentro. La confirmación del equipo estaba prevista para las horas previas al partido.

El encuentro entre Argentina y Venezuela se disputará este lunes desde las 15 en el estadio Marcelo Bielsa.