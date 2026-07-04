La Selección argentina ya tiene definido su próximo compromiso en el Mundial 2026. Después de superar a Cabo Verde en un intenso encuentro por los dieciseisavos de final, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se prepara para afrontar un nuevo desafío en la fase de eliminación directa.

La Albiceleste defenderá su condición de campeona del mundo el próximo martes 7 de julio, cuando enfrente a Egipto por los octavos de final. El partido se disputará desde las 13 (hora de Argentina) en la ciudad de Atlanta, con un lugar en los cuartos de final en juego.

El seleccionado africano será el próximo obstáculo para el equipo capitaneado por Lionel Messi. Egipto consiguió la clasificación tras eliminar a Australia en una dramática definición por penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue.

Argentina, por su parte, debió esforzarse al máximo para dejar en el camino a Cabo Verde. En un partido repleto de emociones, la Scaloneta logró imponerse por 3-2 gracias a un agónico gol de Cristian "Cuti" Romero, que selló la clasificación en los instantes finales del encuentro.

Con Messi como principal figura y un plantel que mantiene intacta la ilusión de defender el título conquistado en Qatar 2022, el conjunto nacional buscará seguir avanzando en una Copa del Mundo que ya comenzó su etapa decisiva.

El duelo frente a Egipto será el primer enfrentamiento entre ambos seleccionados en una fase eliminatoria de un Mundial y definirá cuál de los dos equipos se mete entre los ocho mejores del torneo.

La expectativa vuelve a ser enorme para los hinchas argentinos, que ya comenzaron a organizarse para acompañar al equipo en Atlanta y soñar con un nuevo paso rumbo a la gran final del Mundial 2026.