No hubo demasiado tiempo para los festejos. Después de la histórica remontada frente a Inglaterra que depositó a la Selección argentina en la final del Mundial 2026, el plantel volvió rápidamente al trabajo con un solo objetivo: preparar el duelo decisivo frente a España.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni realizó este jueves un entrenamiento en Atlanta, que comenzó a las 12.30, con una agenda enfocada principalmente en la recuperación física de los futbolistas tras el exigente compromiso de semifinales.

La práctica se desarrolló pocas horas después del triunfo por 2-1 sobre Inglaterra, un encuentro de alta intensidad que se definió en los minutos finales con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Recuperación y planificación

Como suele ocurrir después de partidos de gran desgaste, el cuerpo técnico diagramó una jornada con tareas regenerativas para los jugadores que sumaron más minutos, mientras que el resto del plantel realizó trabajos de menor intensidad.

A partir de este viernes, Scaloni comenzará a definir el equipo que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y conquistar la cuarta estrella de la historia del fútbol argentino.

Viaje a Nueva Jersey

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que la delegación dejará Atlanta durante la tarde de este jueves para trasladarse a Nueva Jersey, ciudad donde se disputará la gran final.

Una vez instalados, los futbolistas completarán las últimas prácticas antes del compromiso más importante del torneo.

La gran cita

Argentina enfrentará a España este domingo desde las 16, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con la ilusión de conseguir el bicampeonato mundial y sumar una nueva página dorada a su historia.

La Albiceleste llega a la definición tras una campaña impecable: ganó el Grupo J con puntaje ideal, eliminó a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra y ahora buscará cerrar el torneo de la mejor manera frente a una España que viene de dejar en el camino a Francia.

La cuenta regresiva ya comenzó. Después de una semifinal inolvidable, la Scaloneta dejó atrás la celebración y volvió al trabajo con la mira puesta en el partido que puede convertirla nuevamente en la mejor selección del mundo.