Argentina es finalista del Mundial 2026

La Selección Argentina volvió a escribir una página dorada en su historia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 2-1 a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y se clasificó a la final del Mundial 2026, donde buscará defender el título conseguido en Qatar 2022. Con este triunfo, la Albiceleste disputará su segunda final mundialista consecutiva y enfrentará a España, que eliminó a Francia en la otra semifinal.

Un partido que tuvo una remontada inolvidable

Argentina tuvo que trabajar más de la cuenta para conseguir la clasificación. Tras un primer tiempo parejo, el conjunto albiceleste recibió un duro golpe cuando Anthony Gordon abrió el marcador para Inglaterra a los 55 minutos, aprovechando un rápido avance ofensivo para poner el 1-0.

Lejos de sentir el impacto, el equipo de Lionel Scaloni mantuvo la calma y fue en busca del empate con paciencia, dominando la posesión de la pelota y adelantando sus líneas en el tramo final del encuentro.

La insistencia tuvo premio a los 85 minutos, cuando Enzo Fernández apareció en el área para marcar el 1-1, desatando el festejo de los miles de hinchas argentinos presentes en Atlanta y renovando la ilusión de llegar a la final.

Cuando todo parecía encaminado al alargue, Argentina volvió a demostrar el carácter que la distingue. En tiempo de descuento, a los 92 minutos, Lautaro Martínez apareció en el momento justo para convertir el 2-1 definitivo y sellar una remontada memorable que clasificó a la Albiceleste al partido decisivo del Mundial.

La ilusión del bicampeonato

El triunfo ratifica el gran momento del seleccionado nacional, que sigue ampliando un ciclo histórico bajo la conducción de Lionel Scaloni. Luego de conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, Argentina volverá a disputar una final del mundo con la ilusión intacta de sumar una nueva estrella.

Además, la clasificación confirma la vigencia de una generación que continúa haciendo historia y que buscará convertirse en bicampeona mundial.

La gran final ya tiene fecha

Argentina enfrentará a España el próximo domingo, desde las 16, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario que recibirá la gran definición del Mundial 2026.

La Albiceleste buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo, mientras que el seleccionado español intentará volver a levantar el trofeo por primera vez desde Sudáfrica 2010.

El sueño sigue más vivo que nunca: Argentina volvió a levantarse en un partido decisivo y quedó a solo un paso de alcanzar una nueva gloria mundial.