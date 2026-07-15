La Selección Argentina jugará este domingo 19 de julio, desde las 14, la final del Mundial 2026 ante España y en San Juan la invitación es a mantener la cábala. GRUPO HUARPE y Radio Colón volverán a unir sus transmisiones para acompañar a los hinchas durante una jornada que tendrá como punto de encuentro la esquina de General Acha y Mitre, frente a la Plaza 25 de Mayo.

Después de la victoria frente a Inglaterra, se repetirá la misma mecánica que acompañó a los argentinos durante la semifinal. La propuesta es volver al mismo lugar, reunirse con amigos o familiares y alentar juntos a la Scaloneta en el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

La pantalla gigante en la esquina de General Acha y Mitre.

La tradicional Previa Mundialista de HUARPE comenzará a las 14, con la conducción de Alejandro López y Julieta Leiva. La cobertura también contará con un móvil desde las calles de San Juan para mostrar cómo viven los sanjuaninos los minutos decisivos del Mundial.

Durante la transmisión habrá información, análisis, juegos y sorteos, como ocurrió a lo largo de la competencia. La participación del público volverá a ocupar un lugar central en una tarde atravesada por los nervios, la ilusión y las cábalas de cada hincha.

La emisión de HUARPE podrá seguirse por las plataformas de DIARIO HUARPE y también se proyectará en la pantalla gigante de Radio Colón, ubicada en la esquina de General Acha y Mitre. Los parlantes instalados hacia la Plaza 25 de Mayo permitirán que quienes se acerquen puedan escuchar toda la transmisión.

Luego, Radio Colón tomará la posta para transmitir el partido con sus propios relatores, mientras las imágenes del Argentina-España podrán verse en la pantalla que apunta hacia la plaza.

El lugar ya se convirtió en uno de los puntos elegidos por los sanjuaninos para vivir los partidos y celebrar las victorias de la Selección. Por eso, la convocatoria vuelve a tener un componente especial: respetar la cábala, ocupar el mismo lugar y compartir la final con amigos, familiares y otros hinchas.

Una vez terminado el encuentro, HUARPE y Radio Colón volverán a encontrarse en una transmisión conjunta para mostrar las repercusiones, escuchar a la gente y cerrar una jornada que puede quedar nuevamente en la historia del fútbol argentino.

Dato

La transmisión especial comenzará este domingo a las 14 y podrá seguirse por DIARIO HUARPE y en la pantalla gigante de Radio Colón, frente a la Plaza 25 de Mayo.