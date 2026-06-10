La Selección Argentina parte como la principal favorita para ganar el Mundial 2026 de acuerdo con un estudio elaborado por la Universidad de Reading, en Inglaterra, que simuló 10.000 veces el desarrollo completo del torneo y ubicó al equipo de Lionel Scaloni al frente de las probabilidades de consagración.

La investigación, dirigida por el economista James Reade, se basó en los resultados de los partidos internacionales disputados desde enero de 2023.

El modelo evaluó la fortaleza ofensiva y defensiva de cada seleccionado, generó proyecciones de goles para cada encuentro y reprodujo todas las etapas de la Copa del Mundo, incluyendo tiempo suplementario y definiciones por penales.

Aunque Argentina terminó en la cima del ranking, uno de los aspectos más destacados del informe es la escasa diferencia entre los principales candidatos: “Lo más llamativo es la igualdad entre los equipos de arriba. Francia y España están prácticamente al mismo nivel, e Inglaterra también aparece muy cerca”, explicó Reade.

El análisis también detectó tendencias particulares: Alemania muestra una defensa menos sólida que en ciclos anteriores, mientras que Portugal sobresale por su capacidad ofensiva.

Detrás de Argentina aparecen Francia, España, Brasil, Inglaterra, Portugal, Colombia, Países Bajos, Alemania y Uruguay.

Más atrás figuran Japón, Croacia, Marruecos, Bélgica, México, Ecuador, Suiza, Estados Unidos, Irán y Corea del Sur, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Entre los países organizadores, México es el mejor ubicado, mientras que Estados Unidos y Canadá aparecen más relegados.

El pronóstico británico contrasta con otras simulaciones recientes. La supercomputadora de Opta Analyst señaló a España como la máxima candidata al título con un 16,1% de probabilidades, seguida por Francia e Inglaterra, dejando a Argentina en el cuarto lugar.

En tanto, EA Sports también proyectó una consagración española, pese a que su simulador acertó a los campeones de las últimas cuatro ediciones: España 2010, Alemania 2014, Francia 2018 y Argentina 2022.