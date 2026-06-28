La Selección Argentina presentará una novedad en su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026. En el encuentro de este sábado frente a Jordania, el equipo dirigido por Lionel Scaloni utilizará por primera vez la camiseta suplente, dejando de lado la tradicional casaca albiceleste.

El conjunto nacional saltará al campo de juego con la camiseta azul, un modelo que rinde homenaje al fileteado porteño, una de las expresiones artísticas más representativas de la ciudad de Buenos Aires y reconocida por sus característicos trazos, colores y ornamentos.

Será el estreno oficial de esta indumentaria en la Copa del Mundo. En los dos encuentros anteriores, la Selección había utilizado la camiseta titular celeste y blanca, con la que consiguió los triunfos que le permitieron asegurar la clasificación y el primer puesto del grupo de manera anticipada.

El cambio de uniforme responde a cuestiones reglamentarias vinculadas al contraste de colores con la indumentaria del rival, por lo que la Albiceleste vestirá completamente de azul para enfrentar a Jordania.

Además del estreno de la camiseta alternativa, Argentina también presentará una formación con varios cambios. Lionel Scaloni aprovechará que el equipo ya tiene asegurado su lugar en los dieciseisavos de final para preservar a varios titulares, entre ellos Lionel Messi, quien comenzará el encuentro en el banco de suplentes.

La camiseta azul fue presentada meses antes del inicio del Mundial y rápidamente despertó una gran aceptación entre los hinchas. Su diseño incorpora detalles inspirados en el fileteado porteño, una manifestación cultural argentina declarada Patrimonio Cultural Inmaterial, combinando tradición e identidad con un estilo moderno.

Con una nueva imagen y el objetivo de cerrar la fase de grupos con puntaje ideal, la Selección buscará despedirse de esta primera etapa del torneo con otra victoria antes de enfocarse en el desafío de los cruces eliminatorios.