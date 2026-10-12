Llegó el turno de la Selección Argentina Senior masculina de hockey sobre patines en los World Skate Games Asunción 2026. Este lunes 12 de octubre, desde las 17.45, el equipo dirigido por José Luis Páez debutará frente a Francia, en el inicio de un nuevo desafío mundialista que tendrá una fuerte presencia sanjuanina: 10 de los 12 jugadores convocados son de San Juan.

El seleccionado nacional comenzará su participación con la ilusión de volver a conquistar el título mundial, después de haber alcanzado el subcampeonato en Novara 2024. Argentina llega a Paraguay con un plantel que combina experiencia internacional, jugadores de las principales ligas europeas y representantes del hockey sanjuanino.

El estreno será en el COP Arena, escenario donde el combinado argentino realizó este domingo su última práctica y el reconocimiento oficial de la pista. Los jugadores pudieron familiarizarse con la superficie, que debió ser reacondicionada por problemas de adherencia detectados durante las competencias anteriores.

Francia será el primer obstáculo para los dirigidos por el sanjuanino José Luis Páez. El conjunto europeo cuenta entre sus principales figuras con los hermanos Di Benedetto y es conducido por el entrenador portugués Nuno López.

Un camino exigente hacia el título

Argentina integra el Grupo B junto a Francia, Angola y Chile. Después del debut de este lunes, la Albiceleste volverá a jugar el martes 13 de octubre, desde las 20, frente a Angola, mientras que el miércoles 14, también a las 20, cerrará la fase inicial ante Chile.

Del otro lado, el Grupo A reúne a España, Portugal, Italia y Suiza, seleccionados que también buscarán avanzar hacia las instancias decisivas del certamen.

El desafío argentino será conseguir una buena posición en la fase de grupos para llegar de la mejor manera a los cruces eliminatorios, donde comenzará la disputa directa por las medallas.

San Juan, protagonista de otra ilusión mundialista

La presencia sanjuanina vuelve a ocupar un lugar central en la Selección Argentina. Además de Páez al frente del cuerpo técnico, 10 de los 12 jugadores convocados son de la provincia, reflejo del peso que tiene San Juan en el hockey sobre patines nacional.

El equipo cuenta con figuras como Gonzalo Romero, Facundo Bridge, Facundo Navarro, Danilo Rampulla, Lucas Martínez, Franco Platero y Lucas Ordóñez, entre otros nombres de trayectoria internacional.

El comienzo del Mundial Senior masculino llega después de una semana de emociones para el hockey argentino. La Selección Sub 19 conquistó la medalla de bronce tras vencer 6 a 4 a Italia, mientras que Las Águilas alcanzaron el subcampeonato luego de caer ante España en la final.

Ahora, con una nueva generación de protagonistas y la experiencia de sus referentes, Argentina buscará sumar otra alegría en Paraguay. El primer paso será ante Francia, en una competencia que vuelve a colocar al hockey sanjuanino en el centro de la escena internacional.

El partido podrá verse a las 17:45 hs. en la transmisión habitual de HUARPE TV, desde la TDA y también por Kick.