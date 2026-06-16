Argentina, Francia y más partidazos para este martes en el Mundial 2026

El Mundial 2026 tendrá este martes 16 de junio una jornada con 4 partidos correspondientes a los grupos I y J. Entre los encuentros más destacados aparecen los estrenos de Argentina, vigente campeona del mundo, y Francia, una de las grandes candidatas al título.

La actividad comenzará a las 16:00 de Argentina con Francia frente a Senegal. Más tarde, a las 19:00, Irak se medirá con Noruega. La jornada continuará a las 22:00 con el debut de Argentina ante Argelia y se cerrará en la madrugada del miércoles con Austria frente a Jordania.

Los partidos podrán verse en Argentina a través de DSports y la plataforma DGO, que cuentan con los derechos de transmisión del torneo.

Uno de los focos estará puesto en Francia, que volverá a cruzarse con Senegal en una reedición de un duelo con historia mundialista. El conjunto europeo llega liderado por Kylian Mbappé, mientras que los africanos intentarán dar otro golpe frente a uno de los favoritos.

Noruega también genera expectativa por la presencia de Erling Haaland, quien disputará su primera Copa del Mundo y buscará encaminar a su selección ante Irak, que regresa al torneo tras varias décadas de ausencia.

La atención de los argentinos estará concentrada en el encuentro entre la Selección y Argelia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará la defensa del título conseguido en Qatar 2022 con Lionel Messi como principal referencia futbolística. El partido se disputará en Kansas City desde las 22:00 de Argentina.

Como curiosidad, el grupo de la Albiceleste se completa con Austria y Jordania, que se enfrentarán en el último turno de la jornada. Además, del Grupo J podría salir un rival importante para varias selecciones candidatas en las fases eliminatorias.

Hasta el momento no se registran reportes oficiales de bajas de último momento entre las principales figuras de las selecciones que jugarán este martes. Messi, Mbappé y Haaland aparecen disponibles para sus respectivos estrenos en el certamen.