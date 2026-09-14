Argentina tuvo un comienzo destacado en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y consiguió 11 medallas durante la primera jornada de competencia: tres de oro, una de plata y siete de bronce.

Los primeros oros para la delegación nacional fueron para Pascual Di Tella, en esgrima; Macarena Ceballos, en los 100 metros pecho de natación; y Cecilia Dieleke, en los 50 metros espalda, también en natación.

La única medalla de plata del día quedó en manos de Martina Berbeito, quien consiguió el segundo puesto en los 100 metros pecho, la misma prueba en la que Ceballos se quedó con el oro.

En tanto, Argentina sumó siete preseas de bronce. Juan Bacha consiguió una en esgrima, mientras que Andrea Berrino obtuvo otra en los 50 metros espalda. Lucas Alba completó el podio en los 800 metros libre y Romina Imwinkelried consiguió el bronce en los 10 kilómetros de aguas abiertas, convirtiéndose en la primera argentina en subir al podio durante la jornada.

Además, tres equipos nacionales aportaron medallas de bronce. El conjunto masculino de gimnasia artística y los equipos de relevos de 4x200 metros estilo libre, masculino y femenino, completaron la cosecha argentina.

El medallero argentino

Tras el primer día de competencia, Argentina quedó con tres medallas de oro, una de plata y siete de bronce, para un total de 11 preseas.

La delegación busca aprovechar la localía para mejorar el desempeño conseguido en los últimos Juegos Suramericanos, disputados en Asunción en 2022. Brasil, por su parte, quedó al frente de la clasificación general tras la primera jornada.

Di Tella y una revancha pendiente

Pascual Di Tella fue el encargado de conseguir la primera medalla de oro para Argentina. El esgrimista derrotó 15-12 al venezolano Eliecer Romero en la final y, después de la competencia, recordó una vieja cuenta pendiente.

“Siento mucha felicidad; en el 2018 competí en la final del Odesur contra el mismo tirador y me había ganado. Me quedé con la espina”, contó en diálogo con TyC Sports.

El argentino también explicó que compitió con una molestia física: “Me sigue doliendo la pierna. Fue un match complicado; hemos tirado desde sub-17 con Eliecer Romero, somos del mismo año. Estamos hace muchos años compitiendo juntos”.

Sobre su regreso al máximo nivel internacional, agregó: “Tengo muchísima felicidad de poder estar compitiendo en este nivel; después de los Juegos Olímpicos no estuve compitiendo en todas las pruebas internacionales. Poder volver y estar al nivel es una tranquilidad enorme de que se puede”.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continuarán hasta el 26 de septiembre y tendrán como sedes a Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países.