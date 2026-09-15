Argentina tuvo un lunes de enorme producción en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La delegación nacional consiguió 21 medallas en el segundo día de competencia, con nueve de oro, cuatro de plata y ocho de bronce.

Con esta cosecha, el equipo argentino llegó a 32 preseas en total y se mantiene en el segundo puesto del medallero general, detrás de Brasil. La delegación acumula 12 oros, cinco platas y 15 bronces.

La competencia se desarrolla en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela y reúne a más de 4.000 atletas de 15 países. La actividad continuará hasta el 26 de septiembre.

Los argentinos que subieron al podio

Entre las actuaciones más destacadas apareció Joel Fernando Contreras, quien ganó el oro en la prueba de Cross-Country Olímpico masculino de mountain bike.

La esgrima también tuvo una jornada brillante, con las medallas doradas de Pascual Di Tella, Augusto Servello e Isabel Di Tella en sus respectivas pruebas individuales.

En gimnasia artística, Julieta Lucas consiguió el oro en el all around individual femenino. Además, el equipo argentino femenino se quedó con la medalla dorada en la competencia por equipos.

La natación aportó otro de los grandes momentos del día. Macarena Ceballos se quedó con la medalla de oro y volvió a ser una de las figuras de la delegación argentina en la competencia.

También hubo protagonismo argentino en los esports, con Daniela Arias, ganadora de la medalla de oro en EA SPORTS FC femenino.

Argentina mira a Brasil

Luego de dos jornadas, Brasil continúa al frente del medallero, mientras que Argentina aparece segunda y Colombia completa los primeros puestos.

El conjunto brasileño suma 52 medallas, mientras que Argentina acumula 32. La delegación nacional había cerrado el primer día con 11 preseas y tres oros, por lo que la cosecha de la segunda jornada permitió ampliar considerablemente su producción.

Los Juegos Suramericanos continuarán durante las próximas dos semanas con nuevas competencias y la posibilidad de que Argentina siga sumando medallas en las distintas disciplinas.