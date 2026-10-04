Argentina ganó 7 a 3 a Suiza en Asunción 2026

La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines comenzó su participación en el Mundial de Asunción 2026 con una contundente victoria por 7 a 3 frente a Suiza. El encuentro se disputó este domingo en el Estadio de la Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay y marcó el inicio del camino mundialista para el conjunto dirigido por Esteban “Tuco” Ábalos.

Argentina tuvo un comienzo efectivo y rápidamente consiguió sacar ventaja en el marcador. Bautista Romero abrió el partido a los 43 segundos y Joaquín Morales amplió la diferencia a los 2 minutos y 44 segundos. Poco después, el mendocino Lucas Sottano convirtió el tercero para la Albiceleste.

Suiza logró descontar, pero Argentina volvió a golpear antes del cierre de la primera etapa. Alejo Espinosa marcó el cuarto tanto a los 13 minutos y 23 segundos y permitió que el seleccionado nacional llegara al descanso con una ventaja de 4 a 2.

El conjunto europeo reaccionó en el inicio del segundo tiempo y logró ponerse a un solo gol. Liron Kraus convirtió a los 45 segundos del complemento y dejó el marcador 4-3, generando un tramo de incertidumbre para el equipo argentino.

Sin embargo, Argentina consiguió recuperar el control del encuentro y volvió a ampliar la diferencia. Bautista Romero apareció nuevamente para marcar su segundo tanto de la tarde, mientras que Valentín Funes y Nicolás Alonzo también se sumaron a la cuenta para establecer el 7-3 definitivo.

De esta manera, el seleccionado juvenil consiguió una importante victoria en su estreno y comenzó con tres puntos su participación en el Grupo A. El plantel argentino tiene una marcada presencia sanjuanina: entre los convocados se encuentran Bautista Romero, Nicolás Alonzo, Benjamín Bailon, Tiziano Calisse, Renzo Ferrer, Joaquín Morales, Alejo Espinoza, Charbel Fraifer y Martino Mercado. También integran el equipo los mendocinos Valentín Funes, Lucas Sottano y Bautista Pascual.

El triunfo le permite a Argentina afrontar con confianza los dos compromisos que todavía tiene por delante en la fase de grupos. El próximo desafío será este lunes frente a España, desde las 20, mientras que el martes cerrará la primera etapa ante Italia, a partir de las 15:30.

El objetivo del equipo nacional será avanzar a las instancias decisivas del Mundial y continuar el camino iniciado con una goleada que lo dejó bien posicionado para afrontar los próximos partidos ante dos de los principales seleccionados europeos.

Formaciones

Argentina: Bautista Pascual (arquero), Martino Mercado (arquero), Nicolás Alonzo (defensor), Lucas Sottano (defensor) y Bautista Romero (medio de cancha). En el banco de relevos, Charbel Fraifer (arquero), Valentín Funes (defensor), Renzo Ferrer (defensor), Joaquín Morales (medio de cancha) y Alejo Espinoza (delantero), Benjamín Bailón (medio de cancha) y Tiziano Calisse (delantero). El equipo se encuentra bajo la conducción del Director Técnico Esteban "Tuco" Ábalos.

Suiza: Nicola Tommasi (arquero), Janik Scheer (defensor), Loris Fässler (defensor), Timothé Riotton (medio de cancha) y Nevio Riva (delantero). La nómina de suplentes se completa con Roman Niederhauser (arquero), Andri Schuler (defensor), Simon Walther (defensor), Mattia Bigiotti (medio de cancha), Nino Dysli (delantero) y Mattia D'Anna (delantero). La escuadra helvética está dirigida por el Director Técnico Stéphane Lons.

Cómo sigue el fixture

Tras el estreno de esta tarde, el seleccionado nacional afrontará un exigente calendario en la fase inicial, que incluye partidos de alto nivel:

Lunes (20:00): Argentina vs. España.

Martes (15:30): Argentina vs. Italia.