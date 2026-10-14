La Selección Argentina de Hockey sobre Patines logró una trabajada y valiosa victoria por 4 a 1 frente a Angola en la segunda fecha del Grupo B del Mundial Senior disputado en el Pabellón Arena de Paraguay.

Tras un arranque friccionado y un duro tropiezo inicial en el torneo frente a Francia, el conjunto dirigido por José Luis Páez mostró carácter, solidez defensiva y contundencia para encarrilar el rumbo en la cita ecuménica.

El encuentro no estuvo exento de complicaciones: el equipo nacional debió sortear momentos de inferioridad numérica por tarjetas y superar la férrea y física propuesta del elenco africano. Sin embargo, la jerarquía individual y el oportunismo ofensivo marcaron la diferencia.

Los goles del conjunto albiceleste llegaron de la mano de Lucas Ordóñez, Danilo Rampulla y un doblete de Lucas Martínez —figura clave y goleador de la jornada—, mientras que el descuento para los africanos fue obra de Gonçalo Neto. Con este resultado, Argentina se acomoda en la tabla y se prepara para enfrentar a Chile en su próxima presentación.

El juego en la pista

En contacto con DIARIO HUARPE, Danilo Rampulla comentó durante el post partido cómo estuvo el rendimiento del equipo y lo que deben prepararse para el próximo compromiso.

El delantero analizó el fuerte carácter que tuvo la selección en este duelo: "Era un partido en el cual la Argentina, más allá del resultado, necesitaba mostrar credenciales. Necesitaba decir: 'Bueno, muchachos, el mundo del hockey, aquí estamos'. Y lo ha hecho; ha ganado mostrando carácter, personalidad y resiliencia en un partido en el cual ha tenido tres periodos de inferioridad".

En cuanto a la dificultad del próximo rival, Rampulla afirmó que "este partido nos da otra confianza, otras sensaciones. Si bien Chile es un equipo también muy complicado, vamos a salir a pelear como todos los santos partidos. Nuestro juego de a poco se va afianzando y eso se nota dentro de la pista".

Ante lo que vendrá mañana contra la selección trasandina y la mentalidad que se debe asumir para todo el plantel, Danilo fue contundente: "No da tiempo a lamentarse mucho ni tampoco a festejar mucho; ya tenemos que estar pensando en lo que viene, que es Chile. Hay que recuperar bien, dormir bien, comer bien y ya estar metidos en lo que viene mañana".