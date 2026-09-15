Argentina conquistó la medalla de oro por equipos en gimnasia artística de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y cortó una hegemonía brasileña de más de tres décadas. El equipo albiceleste obtuvo 208.706 puntos y superó a Brasil, que finalizó con 206.188.

El conjunto argentino estuvo integrado por Delfina Estoco, Isabella Ajalla, Emilia Acosta, Fila Dalinger, Rocío Saucedo y Julieta Lucas. Panamá completó el podio con 198.538 puntos.

El final de una hegemonía

El resultado tuvo una dimensión histórica para la gimnasia artística argentina, ya que Brasil había ganado esta competencia desde Cuenca 1998. La última vez que Argentina había conseguido el oro por equipos había sido en Valencia 1994.

La competencia se realizó en el Invencible Arena del Predio Ferial Parque Independencia, en Rosario, donde la delegación argentina consiguió una de sus medallas doradas en los Juegos Suramericanos. El triunfo permitió cortar una racha de 32 años sin títulos argentinos en esta prueba.

Julieta Lucas también fue campeona

Julieta Lucas tuvo además una actuación individual sobresaliente y ganó el oro en la competencia de all around. La gimnasta argentina totalizó 52.435 puntos y quedó por delante de la brasileña Gabriela Boucas y de su compatriota Emilia Acosta.

Lucas, de 16 años, fue sexta en viga de equilibrio y cuarta en suelo, mientras que se destacó en barras asimétricas. Sus resultados en los cuatro aparatos le permitieron convertirse en la primera argentina en ganar el all around desde Mar del Plata 1998.