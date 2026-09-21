Las Yaguaretés volvieron a dejar a Argentina en lo más alto del podio. La Selección Argentina femenina de Rugby Seven venció este lunes 21 de septiembre a Colombia en la final y conquistó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026.

El conjunto nacional logró una amplia victoria ante el seleccionado colombiano en el partido decisivo y se quedó con la máxima presea de la competencia. De esta manera, el rugby aportó una nueva medalla dorada a la delegación argentina.

La consagración llegó durante una jornada con intensa actividad para los representantes nacionales en distintas disciplinas. En la rama masculina del Rugby Seven, Argentina también consiguió llegar al encuentro por la medalla de oro, con Chile como rival en la final.

Argentina sigue sumando medallas

El rugby femenino no fue la única disciplina que le dio una alegría al país durante este lunes. Arsene Julfalakyan se consagró campeón en lucha grecorromana dentro de la categoría de 77 kilogramos y obtuvo otra medalla de oro para Argentina.

En la misma disciplina, Nahuel Gómez consiguió la medalla de plata en la categoría de 97 kilogramos.

La gimnasia rítmica también aportó al medallero nacional de la mano de Celeste D'Arcangelo, quien obtuvo una nueva presea de bronce. La atleta terminó tercera en las competencias de all-around y pelota.

En fútbol masculino, la Selección Argentina Sub 19 consiguió una clasificación agónica a las semifinales. El equipo dirigido por Diego Placente empató 1-1 frente a Venezuela gracias a un gol sobre el final y evitó quedar eliminado.

Los Juegos Suramericanos 2026 reúnen a más de 4.000 deportistas provenientes de 15 países. Las competencias se desarrollan en Rosario, Santa Fe y Rafaela y continuarán hasta el próximo 26 de septiembre.