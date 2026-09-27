La Selección Argentina Senior de hockey sobre patines se quedó con el XXXVII Torneo Internacional Solverde, disputado en Portugal. El conjunto albiceleste consiguió el trofeo durante su preparación para el Mundial 2026 que se disputará en Asunción, Paraguay.

El certamen tuvo como escenario el Pabellón Académica de Espinho y contó con la participación de cuatro equipos. Además de Argentina, participaron AA Espinho, CRPF Lavra y CD Póvoa.

Dos triunfos para quedarse con el trofeo

Argentina comenzó su participación con una contundente victoria frente a CD Póvoa por 6-2. El conjunto albiceleste consiguió así avanzar en el torneo que reunió a equipos portugueses y a la Selección Argentina.

En la final, Argentina enfrentó a AA Espinho y volvió a quedarse con el triunfo. El resultado fue 4-3 para el conjunto argentino, que de esta manera se consagró campeón del XXXVII Torneo Internacional Solverde.

Una prueba antes del Mundial

El torneo forma parte de la preparación que la Selección Argentina Senior realiza en Portugal antes del Campeonato Mundial 2026. La competencia mundialista se disputará en Asunción, Paraguay, durante octubre.

El Campeonato Mundial se jugará entre el 12 y el 18 de octubre. Argentina integrará el Grupo B junto a Chile, Francia y Angola, en una zona que tendrá una alta exigencia desde la primera fase.

Los grupos del Mundial

El Grupo A estará integrado por España, Portugal, Italia y Andorra. Allí estarán tres de las principales potencias históricas del hockey sobre patines.

Argentina, actual campeona del mundo de hockey sobre patines, continúa de esta manera con su preparación en Portugal. La conquista del Torneo Solverde representa una nueva competencia para el conjunto albiceleste antes de afrontar el Mundial de Asunción.