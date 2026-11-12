El seleccionado argentino masculino de futsal venció 2-1 a Portugal y conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Con goles de Joaquín Pesl y el capitán Lorenzo Sampedro, el equipo dirigido por Mariano Gómez se quedó con el título en Senegal.

La consagración representó la segunda medalla dorada para la delegación nacional en esta edición de la competencia y la sexta presea argentina en total.

El camino de Argentina hasta la final

El seleccionado tuvo una destacada actuación desde la fase de grupos, donde comenzó con una victoria por 2-1 frente a Afganistán. Luego goleó 9-2 a Senegal y cerró la primera ronda con otro resultado contundente: 9-1 ante Panamá.

En semifinales, Argentina superó 4-2 a Marruecos y consiguió el pasaje al partido decisivo frente a Portugal, que también había llegado invicto a la final.

Una generación que volvió a festejar

El título en Dakar también significó la consolidación de un grupo de jugadores que ya había conseguido resultados importantes en competencias internacionales. De los diez integrantes del plantel, ocho habían formado parte del seleccionado campeón del Sudamericano Sub-17 disputado en Paraguay, donde Argentina venció a Brasil en la final.

Además, cinco jugadores también participaron de los Juegos de la Juventud de Panamá 2026, donde el equipo nacional obtuvo la medalla de plata. Se trata de Santino Sánchez, Lisandro Velásquez, Lorenzo Sampedro, Joaquín Pesl y Valentino Martínez Florio, quienes integraron las tres convocatorias.

Pesl, uno de los autores de los goles en la final ante Portugal, juega en América del Sud, uno de los clubes porteños que aporta jugadores a los seleccionados nacionales. Por su parte, Sampedro es el capitán del equipo y representa a Kimberley.

Las medallas argentinas en Dakar 2026

Con el oro conseguido por el seleccionado masculino de futsal, Argentina alcanzó seis medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y sumó su segunda presea dorada. La primera había sido obtenida por Cecilia Dieleke, campeona en los 200 metros espalda, quien también consiguió dos medallas de bronce en natación.

El medallero nacional se completó con las preseas de bronce del seleccionado masculino de rugby seven y del judoca Thiago Carvallo. De esta manera, el futsal argentino volvió a quedar en lo más alto de una competencia internacional juvenil.