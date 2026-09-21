Argentina comenzó este lunes con una medalla de plata en los Juegos Suramericanos 2026 que se disputan en la provincia de Santa Fe. Lucila Maldonado y Tobías Weise consiguieron el segundo puesto en la prueba sincronizada mixta de trampolín de gimnasia deportiva.

La dupla argentina obtuvo un puntaje de 44.020 y quedó detrás de los brasileños Camilla Lopes y Vinicius Celestino, quienes alcanzaron 44.460 puntos. El tercer lugar fue para los venezolanos Alida Rojo y Jezreel González, con 43.660.

Una prueba de precisión

La modalidad de trampolín sincronizado mixto requiere coordinación técnica y precisión para ejecutar los saltos de manera simultánea. Los argentinos lograron sostener esos aspectos durante su presentación y alcanzaron el segundo puesto.

Para Tobías Weise, la medalla representa además una nueva actuación destacada en la disciplina. El chubutense venía de consagrarse campeón sudamericano en trampolín individual en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia de Trampolín disputado en Belo Horizonte.

El antecedente de Weise

En aquella competencia, Weise consiguió el primer puesto en la categoría Senior representando a la Selección Argentina. Ahora volvió a subir al podio y sumó una nueva medalla en una competencia internacional.

Los XIII Juegos Suramericanos se disputan del 12 al 26 de septiembre de 2026 en Rosario, Santa Fe capital y Rafaela. La competencia reúne a más de 4.000 atletas de 15 países, con 43 deportes y 60 disciplinas.