El atletismo comenzó su actividad en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con presencia argentina en distintas pruebas. Entre los nombres destacados de la jornada estuvo Matías Reynaga, quien compitió en los 10.000 metros.

El atleta salteño fue convocado para representar a Argentina tanto en los 10.000 como en los 5.000 metros. La final de los 10.000 metros estaba prevista para este martes 22 de septiembre, mientras que su participación en los 5.000 será el jueves 24.

Los relevos

La jornada también incluyó la participación argentina en la posta 4x100 mixta. El equipo nacional estuvo integrado por Florencia Lamboglia, Guillermina Cossio, Lucas Villegas y Tomás Mondino.

Además, Milagros D’Amico forma parte de la delegación argentina y tiene participación prevista en los relevos 4x100 mixto y femenino durante los Juegos Suramericanos.

Un desafío internacional

Reynaga llega a esta competencia después de haber conseguido el título nacional de los 10.000 metros en agosto, cuando ganó la prueba en Rosario con 30:45.03. También había obtenido el oro en los 5.000 metros del Campeonato Nacional.