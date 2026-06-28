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Deportes > Clasificó primero

Argentina venció 3-1 a Jordania y cerró el Grupo J con puntaje perfecto

La Selección cerró una fase de grupos ideal y ahora enfrentará a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
La Selección buscará los tres puntos ante Jordania. 

La Selección Argentina confirmó su gran presente en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 3-1 a Jordania en Dallas, completó una fase de grupos perfecta y se clasificó a los 16avos de final con puntaje ideal como líder del Grupo J.

Con varias modificaciones respecto de los encuentros anteriores y Lionel Messi comenzando en el banco de suplentes, la Albiceleste volvió a exhibir un funcionamiento sólido y resolvió el partido con autoridad.

El primer golpe llegó a los 18 minutos del primer tiempo. Giovani Lo Celso, que disputó su primer partido mundialista tras perderse Qatar 2022 por lesión y no sumar minutos en Rusia 2018, ejecutó un impecable tiro libre que se clavó en el ángulo para abrir el marcador con un verdadero golazo.

Argentina mantuvo el dominio y encontró el segundo tanto a los 30 minutos. Lautaro Martínez transformó en gol un penal tras una infracción sobre Marcos Senesi y celebró con desahogo su primer tanto en una Copa del Mundo.

En el inicio del complemento, Jordania logró descontar. A los 9 minutos, Altamari aprovechó una desatención defensiva y estableció el 2-1, dándole algo de incertidumbre al desarrollo del encuentro.

Sin embargo, la reacción argentina no tardó en llegar. Lionel Messi ingresó desde el banco y volvió a dejar su sello. A los 34 minutos del segundo tiempo, el capitán ejecutó un magistral tiro libre para convertir el 3-1 definitivo y alcanzar los 19 goles en Copas del Mundo, ampliando su récord como máximo goleador histórico del certamen.

El triunfo le permitió a la Scaloneta cerrar la primera fase con tres victorias en tres presentaciones, confirmando su candidatura al título y dejando muy buenas sensaciones de cara a la etapa decisiva.

Ahora, el conjunto argentino cambiará rápidamente el foco y comenzará a preparar el duelo de los 16avos de final. El próximo viernes 3 de julio, desde las 19 (hora argentina), enfrentará a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, con el objetivo de seguir avanzando en la defensa del título mundial.

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