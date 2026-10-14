Argentina goleó 4-0 a Chile y enfrentará a Italia en cuartos del Mundial

La Selección Argentina senior masculina de hockey sobre patines goleó 4-0 a Chile este miércoles 14 de octubre, por la última fecha del Grupo B de los World Skate Games Asunción 2026. Con goles de Facundo Navarro, Lucas Martínez, Ezequiel Mena y Facundo Bridge, el conjunto dirigido por José Luis Páez sumó seis puntos, terminó segundo detrás de Francia y avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Italia este jueves a las 11.45 por un lugar en semifinales. GRUPO HUARPE, a través del enviado especial Maximiliano Maldonado, realiza una cobertura especial desde Paraguay, siguiendo de cerca cada presentación del seleccionado argentino en la competencia mundialista.

El encuentro comenzó con un ritmo intenso y oportunidades para ambos equipos. Argentina tomó la iniciativa con las llegadas de Lucas Martínez y Gonzalo "Nolo" Romero, aunque se encontró con buenas respuestas del arquero chileno Diego García. Chile también generó peligro y estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Vicente Soto que se estrelló en el palo.

La Selección Argentina cerró la fase de grupos con seis puntos y dos victorias.

El partido cambió cuando Álvaro Osorio recibió tarjeta azul tras una revisión del VAR por una infracción sobre Facundo Bridge. Con superioridad numérica, Argentina aprovechó para abrir el marcador mediante Facundo Navarro, quien definió con un remate bajo. Menos de un minuto después, Lucas Martínez recuperó la bocha en ataque, giró y sacó un disparo cruzado para establecer el 2-0.

Con la ventaja, el seleccionado argentino ganó confianza y sostuvo la presión sobre la salida chilena. A falta de cinco minutos para el descanso, Ezequiel Mena recuperó la bocha en mitad de cancha, avanzó en soledad y definió por encima del arquero Carlos Paneque para convertir el 3-0. En esta primera mitad también se produjo el debut de Giuliano Giuliani, convocado a último momento por la lesión de Matías Pascual.

En el complemento, Chile intentó descontar, pero se encontró con una sólida actuación de Constantino Acevedo. El VAR volvió a intervenir por una posible infracción sobre Diego Rojas, aunque los árbitros descartaron la falta. Argentina administró la ventaja y continuó generando peligro, con Gonzalo Romero estrellando otro remate en el palo.

El seleccionado argentino buscará ante Italia un lugar en las semifinales del Mundial.

A falta de 10 minutos, Facundo Bridge apareció con un potente disparo cruzado que superó a Diego García y estableció el 4-0 definitivo. En el tramo final también se produjo el debut mundialista de Bautista Acevedo, quien ingresó al arco argentino y sumó sus primeros minutos con la selección mayor.

Con esta victoria, Argentina cerró la fase de grupos con dos triunfos y una derrota. Ahora deberá enfrentar a Italia este jueves 15 de octubre, desde las 14.30, en un partido eliminatorio que definirá uno de los semifinalistas del Mundial.

Mena y Bridge analizaron la goleada y anticiparon el cruce ante Italia

Tras la goleada ante Chile, Ezequiel Mena destacó la mejoría del equipo después de la derrota frente a Francia y el triunfo ante Angola. "Creo que dimos un paso adelante ya de lo que habíamos hecho ayer contra Angola. Hoy en la parte ofensiva ya empezaron a salir cosas buenas, individualidades, empezamos a encontrar mejores sensaciones", expresó en diálogo exclusivo con GRUPO HUARPE.

Ezequiel Mena, autor de un golazo en la victoria de Argentina ante Chile.

Por su parte, Facundo Bridge también valoró la recuperación del seleccionado y la importancia de llegar con confianza a la etapa eliminatoria. Con la mirada puesta en el rival de cuartos, el jugador advirtió: “Italia tiene un gran equipo, tiene jugadores de mucho nivel. Ya jugamos hace un par de días en el Cantoni y también nos conocemos de las ligas de Europa. Tenemos que pensar en nosotros, seguir viendo qué podemos hacer mejor y qué mejorar”, señaló.

Facundo Bridge selló la goleada 4-0 de Argentina ante Chile con el último gol del partido.

A qué hora juega Argentina ante Italia

La Selección Argentina enfrentará a Italia este jueves 15 de octubre a las 11.45, por los cuartos de final de los World Skate Games Asunción 2026.

El conjunto dirigido por José Luis Páez buscará meterse entre los cuatro mejores del Mundial de hockey sobre patines. En caso de conseguir la victoria, avanzará a semifinales, donde deberá enfrentar al ganador del cruce entre España y Chile.