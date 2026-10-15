Argentina goleó 4 a 1 a Italia y pasó a semifinales del Mundial de Hockey

La Selección Argentina de hockey sobre patines le ganó 4 a 1 a Italia por los cuartos de final del World Skate Games en Asunción, Paraguay. Con este triunfo, la albiceleste logró la clasificación a la llave de semifinales, donde deberá enfrentarse este viernes contra el ganador del cruce entre España y Chile, con un horario que sería a las 20 horas pero que aún no está confirmado.

Los goles del equipo nacional los hicieron Gonzalo Romero en 2 oportunidades, Facundo Navarro y Lucas Martínez. Por su parte, el arquero Conti Acevedo le atajó un penal a Italia y fue la gran figura del partido disputado en territorio paraguayo.

Los diez elegidos por el entrenador José Luis Páez para buscar la victoria fueron Constantino Acevedo, Ezequiel Mena, Lucas Ordóñez, Danilo Rampulla, Lucas Martínez, Facundo Navarro, Franco Platero, Facundo Bridge, Gonzalo Romero y Juan Cruz Velázquez. Respecto al encuentro frente a Chile, el cuerpo técnico determinó dos modificaciones: no jugó Danilo Giuliani y regresó Franco Platero, mientras que entre los arqueros estuvo disponible Juan Cruz Velázquez y no figuró Constantino Acevedo.

El cruce determinante se jugó desde las 11:45 horas en territorio paraguayo con una alta exigencia táctica para ambos seleccionados. El conjunto albiceleste llegó entonado a este compromiso tras asegurar su clasificación con una contundente victoria frente al elenco chileno en la fase de grupos, lo que le permitió consolidar su juego colectivo para las instancias eliminatorias.

El objetivo principal de la delegación argentina es defender con éxito el título mundial conseguido en la edición anterior del certamen. Para lograrlo, los dirigidos por Páez debían superar a una escuadra europea que conoce en detalle la dinámica de las ligas internacionales, asegurando así su pasaje a la próxima fase del torneo internacional.

El desarrollo del encuentro mostró a un conjunto nacional muy concentrado en la contención defensiva y rápido para golpear en los momentos clave del partido. La firmeza en la pista permitió neutralizar los avances del rival y mantener la ventaja conseguida en el marcador durante gran parte del tiempo reglamentario.

Con el pasaje asegurado entre los 4 mejores del torneo, el plantel argentino ya piensa en la recuperación física para afrontar el próximo compromiso de la competencia. El cuerpo técnico aprovechará las horas previas para analizar al futuro rival y terminar de ajustar los últimos detalles tácticos antes de disputar la semifinal.