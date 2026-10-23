La Selección Argentina femenina Sub 17 hizo historia este viernes 23 de octubre al conseguir su primera clasificación a los octavos de final de un Mundial de la categoría. El equipo dirigido por Christian Meloni goleó 5-1 a Marruecos, anfitrión del torneo, en el Complejo Mohammed VI de Rabat. Mercedes Diz fue la gran figura del encuentro con tres goles, mientras que Josefina Galarza y Julieta Aguilar completaron la victoria.

El triunfo le permitió al seleccionado nacional finalizar segundo en el Grupo A, con seis puntos, detrás de Alemania, que terminó como líder con nueve unidades. De esta manera, Argentina aseguró su lugar entre los mejores equipos del certamen y continuará su participación en la fase eliminatoria.

El encuentro comenzó con un susto para la Albiceleste. Apenas transcurrido el primer minuto, Marruecos aprovechó un error defensivo y convirtió un gol que terminó anulado por una infracción durante la ejecución de un saque de arco. A partir de entonces, las argentinas comenzaron a dominar el desarrollo del juego.

Mercedes Diz brilló con tres goles ante Marruecos

La apertura del marcador llegó a los 13 minutos, cuando Violeta Álvarez envió un centro desde la izquierda y Mercedes Diz conectó de cabeza para establecer el 1-0.

A los 28 minutos, la delantera de River Plate aprovechó una desatención de la defensa marroquí y volvió a convertir. Poco después, Josefina Galarza amplió la ventaja con un potente remate desde afuera del área que significó el tercer tanto argentino.

Antes del descanso, Diz apareció nuevamente para completar su triplete. La atacante recuperó la pelota y sorprendió a la arquera rival con un zurdazo de larga distancia, que dejó el marcador 4-0 al término del primer tiempo.

En el complemento, Marruecos logró descontar a los 57 minutos mediante Nessma Mouradi. Sin embargo, Argentina mantuvo la ventaja y volvió a marcar a los 72, cuando Galarza asistió a Julieta Aguilar, quien definió para sellar el 5-1 definitivo.

Con los tres tantos convertidos, Mercedes Diz llegó a seis goles en el campeonato y se consolidó como una de las principales goleadoras del Mundial.

Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial Sub 17 femenino

Después de una fase de grupos en la que perdió 2-1 frente a Alemania, derrotó 2-0 a Nueva Zelanda y goleó 5-1 a Marruecos, Argentina consiguió una clasificación histórica en su primera participación mundialista en esta categoría.

El próximo compromiso del seleccionado dirigido por Christian Meloni será el miércoles 28 de octubre, cuando dispute los octavos de final ante el equipo que termine segundo en el Grupo C.

El rival se definirá este sábado 24 de octubre, una vez completada la última fecha de esa zona, en la que compiten Brasil, Canadá, Noruega y Ghana.

La histórica actuación representa un nuevo avance para el fútbol femenino argentino, que buscará seguir creciendo en la competencia y alcanzar los cuartos de final.