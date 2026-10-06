El golpe seco del stick sobre la madera y el retumbar de la bocha rodando a toda velocidad por la pista, marcaron el pulso en las tribunas del Estadio Aldo Cantoni. No hizo falta mirar el calendario para entender lo que se estaba jugando: el aire se respiró con la densidad y los nervios propios de una verdadera cita mundialista.

Unos dos mil espectadores transformaron el recinto en un auténtico ritual compartido y con atmósfera familiar, en que la pasión sanjuanina por el hockey sobre patines estuvo encendida de principio a fin.

La Selección Argentina encendió ese fervor popular gracias a un despliegue de jerarquía pura durante la jornada inaugural del certamen cuadrangular amistoso que comenzó este lunes, ante el combinado de Chile.

Este compromiso marcó el regreso del hockey sobre patines internacional al mítico gigante sanjuanino con el inicio del torneo cuadrangular, certamen que reunió a los seleccionados de Argentina, Italia, Chile y Angola. Los encuentros formaron parte de la puesta a punto final previa a los World Skate Games Asunción 2026, pactados para comenzar el próximo 10 de octubre en Paraguay.

Al término del primer parcial, el marcador señaló un implacable tres a cero sobre la selección trasandina; una ventaja construida a base de transiciones veloces, presión asfixiante y esa chapa histórica que solo poseen los candidatos de hierro.

La diferencia notable que indicaba el panel, fue una declaración de intenciones y una señal clara de que el sueño de volver a la cima del mundo en este deporte, no se reduce en una simple expectativa, sino en una promesa firme de un equipo dispuesto a ser una potencia candidata a llegar a lo más alto.

Durante el desarrollo del encuentro, la intensidad y el vértigo de los patines rodando detrás de la bocha entusiasmaron a las plateas. La convocatoria contó con un clima ideal: Padres, jóvenes y niños, donde al menos un miembro de cada grupo practicaba hockey en algún club local, llegaron desde distintos rincones del Gran San Juan, abarcando departamentos como Pocito, Rawson, Albardón, Santa Lucía y Rivadavia.

Incluso, una pareja de turistas provenientes de Bahía Blanca, que ocasionalmente se acercó al ingreso del estadio, quedó asombrada al descubrir el desarrollo del juego, viviendo por primera vez un partido de categoría internacional.

Avanzado el segundo tiempo, con el marcador ampliándose a un cómodo 4 a 0, Argentina mantuvo una clara ventaja y un juego dinámico, explosivo y excitante para los más fanáticos, quienes aplaudieron y gritaron con euforia cada anotación albiceleste.

Al cierre de esta edición, el marcador continuaba abierto y el duelo no dejaba de emocionar ante la mirada de una multitud entusiasmada con el juego del equipo.

A tal punto, que verlos patinar con tanta adrenalina y roce, contagiaba hasta los vendedores de pochoclos y gaseosas se detuvieron por unos minutos para sentarse y disfrutar del espectáculo.

La preparación

La delegación albiceleste concretó su retorno a la provincia tras superar su etapa de preparación en territorio europeo. El cuerpo técnico dispuso entrenamientos en doble turno para facilitar la adaptación biomecánica y corregir el desfasaje de cinco horas de diferencia horaria respecto del continente europeo, priorizando el descanso fisiológico de los hockistas.

Estos compromisos de alto nivel le permitieron a la conducción técnica evaluar la solidez del plantel, medir el nivel deportivo frente a rivales directos y ajustar el funcionamiento colectivo antes del debut oficial.

Respecto a las eventuales complicaciones operativas en las pistas de juego señaladas durante la categoría femenina de "Las Aguilas", el entrenador José Luis Páez restó dramatismo a la situación.

El DT enfatizó que la World Skate trabajó activamente para garantizar las condiciones del rodado y remarcó que los jugadores argentinos se formaron deportivamente en variadas puestas de superficie, adaptándose sin inconvenientes a cualquier escenario.

Lo que viene

El cronograma del seleccionado albiceleste fijó el cierre del cuadrangular para este miércoles 7 de octubre. La nómina continuará sus prácticas en la provincia hasta el jueves por la tarde, mientras que el viernes emprenderá viaje hacia Buenos Aires.

Tras una escala con sesión de movilidad en el CeNARD, la delegación partirá rumbo a Asunción para tomar contacto directo con la pista oficial del Mundial.

Mientras tanto, el certamen internacional continuará este miércoles 7 de octubre en el Aldo Cantoni con el duelo entre Angola y Chile a las 19:30 hs. y a las 21:30hs. la Selección Argentina cerrará la jornada enfrentando a Italia.

Las entradas continúan a la venta a través de Autoentrada y en las boleterías del estadio, con valores de $5.000 para la General y Platea Este, y $12.000 para la Platea Oeste, contando con acceso gratuito para jubilados y personas con discapacidad.

Fotos y videos: Martín Britos.