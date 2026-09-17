La Selección Argentina de Esports hizo historia este miércoles al conquistar la medalla de oro en Valorant masculino durante los Juegos Suramericanos 2026. El conjunto nacional derrotó 2-1 a Chile en una final ajustada y se convirtió en el primer campeón de la disciplina desde su incorporación al programa de la competencia.

La definición tuvo máxima paridad. Argentina comenzó arriba tras imponerse 13-11 en el primer mapa, pero el conjunto chileno reaccionó y empató la serie con un triunfo 13-9 en el segundo parcial.

Todo quedó entonces en manos del tercer y definitivo mapa. Allí, el seleccionado argentino recuperó su mejor versión colectiva, se impuso nuevamente por 13-11 y aseguró la primera medalla dorada de la historia del Valorant masculino en los Juegos Suramericanos.

La conquista adquiere una dimensión especial porque los esports debutaron oficialmente en esta edición del certamen continental. Argentina aprovechó esa primera aparición para dejar su nombre marcado desde el comienzo.

Una final definida por mínimos detalles

El primer mapa mostró desde el arranque la igualdad entre ambos equipos. Ninguno consiguió despegarse con comodidad y la selección nacional debió sostener la presión hasta las últimas rondas para cerrar el 13-11.

Chile respondió en el segundo escenario. Con mayor solidez defensiva y mejor control de los sectores del mapa, consiguió imponerse 13-9 y obligó a llevar la definición hasta una tercera partida.

En el encuentro decisivo volvió a prevalecer el equilibrio. Argentina encontró respuestas en los momentos de mayor tensión, ganó rondas determinantes y terminó sellando otro 13-11 que desató la celebración del plantel.

El resultado global fue 2-1 y dejó a Chile con la medalla de plata después de una destacada actuación durante todo el torneo.

Los protagonistas del histórico campeonato

El equipo argentino estuvo integrado por Federico Riveiro Neto, quien ejerció como capitán, Jerónimo Quirno Costa, Luciano Pensa, Facundo Adrián Chávez, Enzo Brito y Gabriel Villanueva.

La capacidad para sostener la concentración durante los momentos más cerrados de la final terminó siendo una de las claves del triunfo. El conjunto nacional debió recuperarse después de perder el segundo mapa y respondió en el escenario de máxima presión.

Tras la consagración, la Selección Argentina de Esports celebró el resultado en sus redes sociales con un mensaje dirigido a sus seguidores: “¡Somos campeones suramericanos!”.

Una cosecha que crece en los esports

El título en Valorant no fue la única alegría argentina dentro de los deportes electrónicos de los Juegos Suramericanos 2026.

Daniela Arias también obtuvo la medalla de oro en EA Sports FC 26, mientras que Lautaro Zuviría consiguió el bronce en la categoría masculina de la misma disciplina.

Además, Bruno Coleff terminó segundo en Assetto Corsa GT y se quedó con la medalla de plata.

De esta manera, la delegación nacional consiguió preseas en las tres disciplinas de esports incluidas en esta edición del certamen.

Argentina quedó en la historia del Valorant suramericano

La victoria frente a Chile no solo significó otra medalla dorada para la delegación, sino también un registro que permanecerá en la historia de la competencia.

Al tratarse de la primera edición de los esports en los Juegos Suramericanos, el seleccionado nacional quedó registrado como el primer campeón masculino de Valorant.

El camino hacia el oro se cerró con una final exigente, dos mapas ganados por apenas dos rondas de diferencia y una reacción decisiva después de que Chile igualara la serie.

Argentina terminó imponiéndose en los momentos de mayor presión y transformó el debut continental de Valorant en una consagración histórica.