La Selección Argentina enfrentará este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 con un detalle especial en su indumentaria. Los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni lucirán un brazalete negro en homenaje a Antonio Rattin, exmediocampista de Boca Juniors y de la Albiceleste, fallecido a los 89 años.

La iniciativa surgió a partir de un pedido realizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ante la FIFA, que autorizó el uso de la cinta durante el encuentro que se disputará en el estadio de Kansas City.

Antonio Rattin fue jugador de la Selección Argentina.

Además del homenaje a Rattin, antes del comienzo del partido se realizará un minuto de silencio por la muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams, quien participó del Mundial 2026.

Conocido popularmente como “El Rata”, Antonio Rattin dejó una huella en la historia de Boca Juniors. Formado en las divisiones inferiores del club, debutó a los 19 años y desarrolló toda su carrera profesional con la camiseta azul y oro.

Durante sus 15 temporadas en el conjunto xeneize disputó 382 partidos oficiales y conquistó cuatro títulos: los campeonatos de 1962, 1964 y 1965, además de la Copa Argentina de 1969.

Su trayectoria también quedó marcada por su paso por la Selección Argentina. Integró el plantel que disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, además de participar en la Copa América.

Uno de los episodios más recordados de su carrera ocurrió precisamente en el Mundial de Inglaterra. En el partido ante el seleccionado local, el árbitro alemán Rudolf Kreitlein decidió expulsarlo en un momento en el que todavía no existían las tarjetas amarillas y rojas.

La protesta de Rattin se extendió durante varios minutos dentro del campo de juego, mientras intentaba comprender la decisión arbitral. Aquella situación impulsó a la FIFA a implementar, a partir del Mundial de México 1970, el actual sistema de tarjetas.

Entre 1959 y 1969, el exmediocampista vistió la camiseta argentina en 21 oportunidades, con participaciones en dos Copas del Mundo y la Copa América. El homenaje de este sábado buscará recordar a una de las figuras históricas del fútbol argentino.