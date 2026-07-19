La derrota por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026 dejó un dato histórico para la Selección argentina. Con este resultado, la Albiceleste llegó a cuatro subcampeonatos en Copas del Mundo e igualó a Alemania como la selección que más veces terminó en el segundo lugar.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputó su séptima final mundialista y no pudo repetir la consagración conseguida en Qatar 2022. De esta manera, Argentina mantiene un balance de tres títulos y cuatro finales perdidas en la máxima competencia del fútbol.

El registro ubica a la Albiceleste junto a Alemania en un lugar destacado de la historia de los Mundiales. Los europeos también acumulan cuatro subcampeonatos, aunque alcanzados en ocho finales disputadas.

Las finales que perdió Argentina

El primer subcampeonato argentino llegó en Uruguay 1930, cuando cayó 4-2 frente al seleccionado local en la primera final de la historia de los Mundiales.

La segunda derrota se produjo en Italia 1990. En aquella definición, Alemania Federal se impuso por 1 a 0 con un penal convertido por Andreas Brehme en los minutos finales.

La tercera final perdida fue en Brasil 2014. Después de un partido muy parejo, Mario Götze marcó en el tiempo suplementario y le dio el triunfo por 1 a 0 a Alemania.

La cuarta se sumó este domingo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. España se consagró campeona gracias al gol de Ferran Torres en el alargue, frustrando el sueño argentino de conquistar el bicampeonato.

Un lugar entre los gigantes del fútbol

Más allá del resultado, Argentina volvió a confirmar su protagonismo en la escena internacional. Alcanzó su segunda final consecutiva y la séptima de su historia, una cifra que solo unas pocas selecciones lograron.

Los tres títulos obtenidos en 1978, 1986 y 2022, sumados a las cuatro finales disputadas sin consagración, consolidan a la Albiceleste como una de las selecciones más exitosas y competitivas de todos los tiempos.

Aunque el desenlace fue adverso, el recorrido realizado por el equipo de Scaloni volvió a colocar a Argentina entre la élite del fútbol mundial y reafirmó un ciclo que ya forma parte de la historia grande de la Selección.