La Selección Argentina llegó a la final del Mundial 2026 con una campaña perfecta e igualó una marca que solo había conseguido Brasil. El equipo de Lionel Scaloni ganó sus siete partidos y alcanzó el registro del conjunto brasileño que se consagró campeón en Corea-Japón 2002.

El triunfo 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales completó el séptimo festejo argentino en el torneo. Hasta ahora, la Albiceleste no empató ni perdió y ganó cada uno de los encuentros que disputó en su camino hacia la definición.

Argentina comenzó el Mundial con victorias ante Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos. Luego superó 3-2 a Cabo Verde en 16avos de final, venció 3-2 a Egipto en octavos y derrotó 3-1 a Suiza en los cuartos. El triunfo frente a Inglaterra terminó de completar el siete de siete.

La campaña encuentra un antecedente histórico en Brasil 2002. El equipo dirigido por Luiz Felipe Scolari ganó los siete partidos que disputó y levantó su quinta Copa del Mundo tras vencer 2-0 a Alemania en la final. Hasta este Mundial, ninguna otra selección había podido completar siete triunfos en sus siete presentaciones.

Ni siquiera la Argentina campeona de México 1986 terminó con puntaje perfecto. El equipo de Carlos Salvador Bilardo ganó seis encuentros y empató 1-1 ante Italia durante la fase de grupos antes de conquistar el título frente a Alemania Federal.

La diferencia aparece en el formato del Mundial 2026. Por primera vez participan 48 selecciones y se incorporaron los 16avos de final, por lo que los equipos que alcanzan la definición disputan ocho encuentros. En las ediciones anteriores, el máximo recorrido para un finalista era de siete partidos.

Por eso, una victoria argentina en la final no tendría una comparación directa con los Mundiales anteriores en cantidad total de triunfos. Sin embargo, permitiría extender una campaña que ya alcanzó un registro histórico: siete partidos jugados y siete ganados.

Argentina llegará al último encuentro sin haber dejado puntos en el camino. Después de igualar la campaña perfecta de Brasil 2002, la Selección tendrá la posibilidad de cerrar el Mundial 2026 sin empates ni derrotas.