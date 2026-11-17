La Selección Argentina Sub 17 comenzará este jueves 19 de noviembre su participación en el Mundial de Qatar 2026, con el objetivo de conseguir el único título mundial que todavía le falta a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El equipo dirigido por Diego Placente afrontará una nueva competencia internacional con una camada de juveniles que buscará hacer historia.

Argentina nunca pudo consagrarse campeona del mundo en esta categoría y tampoco logró disputar una final. Sus mejores actuaciones fueron los terceros puestos conseguidos en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003.

En la última edición, disputada en 2025, el seleccionado nacional llegó hasta los 16avos de final, instancia en la que quedó eliminado frente a México por penales. Ahora tendrá una nueva oportunidad para intentar superar esa actuación y avanzar hacia las instancias decisivas.

El grupo que le tocó a Argentina

El conjunto de Placente integrará el Grupo C junto a Australia, Mozambique y Dinamarca. El debut será este jueves frente a Australia, mientras que luego se medirá con Mozambique y cerrará la primera fase ante Dinamarca.

El certamen reunirá a 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, desde donde comenzará la etapa de eliminación directa.

El torneo se disputará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre en Qatar, con partidos en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan. La final tendrá lugar en el estadio Internacional Khalifa.

Los antecedentes de la Selección

La Argentina consiguió su clasificación durante el Sudamericano de la categoría, en el que terminó en el segundo puesto. Con esa base, Placente conformó un plantel de 21 futbolistas que buscará competir por el máximo objetivo.

La expectativa está puesta en el crecimiento de una generación que tendrá la posibilidad de mostrarse en una competencia internacional de primer nivel. Para el fútbol argentino, la conquista del Mundial Sub 17 continúa siendo una cuenta pendiente.