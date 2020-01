Argentina inicia exitosamente su actuación en el Preolímpico de fútbol

El seleccionado argentino Sub 23 de fútbol comenzó esta noche en forma convincente su actuación en el Preolímpico de fútbol, clasificatorio a Tokio 2020, al derrotar por 2-1 al local Colombia, en partido correspondiente a la primera fecha del grupo A de la competencia.



En el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira, el elenco albiceleste dio el primer paso para ilusionarse con el pasaporte hacia la cita olímpica.



El representativo argentino mostró un interesante rendimiento colectivo y revirtió un encuentro que había asomado complejo en el arranque.



Es que cuando apenas se cumplían 6 minutos, el equipo local se situó en ventaja con un remate cruzado de Jorge Carrascal, el media punta de River Plate, que metió un zapatazo, tras un rechazo apurado del lateral de Banfield, Claudio Bravo.



El equipo argentino asimiló el golpe casi de inmediato. Y sobre los 10m., los dirigidos por Fernando Batista establecieron la paridad, con un tiro libre de Alexis Mac Allister, que recibió un toque corto de Agustín Urzi, y disparó sobre la barrera. La pelota ingresó por abajo, con cierta complicidad del arquero Esteban Ruiz.



El propio mediocampista de Boca Juniors tuvo una activa participación en el segundo gol, alcanzado por Adolfo Gaich, ese interesante proyecto que San Lorenzo pretende retener en sus filas.



El corpulento delantero que fue buscado por el Brujas de Bélgica en este mercado de pases ejecutó una definición de jerarquía, tras una precisa cesión de taco de Mac Allister, para adelantar 2-1 a una Argentina, que firmó una actuación sólida ante un rival exigente.



El ritmo del comienzo fue trepidante. Los dos equipos habían generado, al menos, en los cinco minutos iniciales, dos chances de gol cada uno.



Y en ese 'golpe por golpe' que insinuaron en el cuarto de hora inaugural, Colombia sacó ventaja primero, con el apuntado disparo de Carrascal, quien junto a Nicolás Benedetti, se convirtió en el eje del funcionamiento del elenco local.



Pero Argentina, con el adelantamiento de Julián Alvarez a la posición de extremo, apostó a los tres delanteros y buscó -enseguida- reparar el descuido defensivo.



Y, tras una falta directa, el equipo del 'Bocha' Batista estableció la igualdad, con un remate de Mac Allister.



En esos 45 minutos iniciales, los dos equipos apostaron a que la mitad de la cancha sea una mera zona de tránsito y pisaron las áreas en forma permanente.



Gaich dispuso de un tiro en el palo y otro que se fue apenas desviado. Del otro costado, el pibe Facundo Cambeses le sacó un remate bárbaro a Carrascal, mientras que Kevin Balanta (quien luego salió lesionado) diseñó un tiro esquinado, que salió junto al poste derecho del guardavallas de Banfield.



El ritmo decreció en la segunda mitad, con dos equipos que apelaron más a la fricción y al corte sistemático. Pero dentro de ese contexto, Argentina sacó ventaja rápido (5m.), con la jerarquía de sus individualidades.



Gaich le puso la guinda a un delicioso pase de Mac Allister (expulsado por juego brusco a los 42 minutos del segundo período) y concretó el desnivel.



Esa conquista puso nervioso al equipo colombiano, que se 'cargó' de tarjetas amarillas (5) y -prácticamente- olvidó su pretensión de llegar tocando. La mayoría de las aproximaciones del local obedecieron a centros enviados desde diferentes puntos del campo, con una defensa argentina que respondió bien en todo momento.



Por el contrario, Argentina tuvo un lapso en el que pudo haber aumentado la diferencia, aunque después, cuando el reloj transcurría y con la inferioridad numérica ya consumada, prefirió protegerse más atrás.



Argentina tendrá fecha libre este martes 21 y se enfrentará el viernes 24, también a las 22.30, a Chile, que anoche doblegó por 3-0 a Ecuador, con los tantos de Jackson Porozo en contra (St. 14m.), Camilo Moya (St. 30m.) e Iván Morales (St. 49m.).



Hoy por la zona B, en el estadio Centenario de Armenia, se enfrentarán Uruguay-Paraguay (20.00) y Brasil-Perú (22.30).







-Síntesis-



Colombia: Esteban Ruiz; Edwin Herrera, Andrés Felipe Reyes, Carlos Terán y Gabriel Fuentes; Eduard Atuesta; Kevin Balanta, Nicolás Benedetti y Edwin Cetré; Jorge Carrascal y Luis Sandoval. DT: Arturo Reyes







Argentina: Facundo Cambeses; Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Claudio Bravo; Nicolás Capaldo y Fausto Vera; Julián Alvarez, Alexis Mac Allister y Agustín Urzi; Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.







Goles en el primer tiempo: 6m. Carrascal (C); 10m. Mac Allister (A)



Gol en el segundo tiempo: 5m. Gaich (A)







Cambio en el primer tiempo: 34m. Jaime Alvarado por Balanta (C) En el segundo; 10m. Ricardo Márquez por Carrascal (C), 22m. Iván Angulo por Sandoval (C), 27m. Matías Zaracho por Alvarez (A); 31m. Valentín Castellanos por Gaich (A); 38m. Tomás Belmonte por Urzi (A)







Amonestados: Atuesta, Andrés Felipe Reyes, Fuentes, Sandoval, Terán (C) Vera, Mac Allister, Castellanos (A)







Incidencia en el segundo tiempo: 42m. Expulsado Mac Allister (A)







Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)







Estadio: Hernán Ramírez Villegas (Pereira)