Argentina inicia una nueva etapa y apunta a sostener su nivel hasta 2030

La Selección Argentina comienza una nueva etapa después de dos Mundiales en la cima y con la mirada puesta en el futuro. El nuevo proceso tiene como objetivo sostener el nivel alcanzado y construir el equipo que llegará al Mundial de 2030.

Un nuevo proceso mundialista

El seleccionado argentino inicia así un nuevo ciclo luego de un período en el que se mantuvo entre los protagonistas de las últimas competencias mundialistas. La etapa que comienza estará marcada por la construcción del equipo que afrontará el camino hacia 2030.

El objetivo planteado para este proceso pasa por mantener el nivel que permitió a Argentina llegar a los últimos Mundiales con protagonismo. A partir de ahora, el seleccionado deberá avanzar en la conformación del equipo que representará al país en la próxima cita mundialista.

La mirada puesta en 2030

El Mundial de 2030 aparece como el horizonte de este nuevo proceso de la Selección Argentina. La misión será sostener el nivel alcanzado durante los últimos años y construir progresivamente el equipo que llegará a esa competencia.

La nueva etapa también supone continuar con la evolución del seleccionado después de dos Mundiales en la cima. El foco estará puesto en mantener el rendimiento y darle forma al equipo que afrontará el próximo ciclo mundialista.

Argentina comienza de esta manera un nuevo camino con el objetivo de sostener su nivel y construir el equipo que llegará a 2030. El proceso abre una nueva etapa para la Selección después de las últimas experiencias mundialistas.