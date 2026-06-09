La cuenta regresiva está llegando a su fin y la ilusión argentina se traslada a los Estados Unidos. Este martes, la Selección Argentina afrontará su último encuentro de carácter preparatorio antes del pitazo inicial de la Copa del Mundo. El rival será Islandia, un viejo conocido que buscará plantarse firme ante los campeones del mundo.

El encuentro se disputará a partir de las 21:30 (hora argentina) en el imponente Jordan-Hare Stadium de Alabama. Para el equipo que conduce tácticamente Lionel Scaloni, este partido representa la última oportunidad de aceitar las piezas y calibrar el funcionamiento colectivo antes de encarar el verdadero objetivo: el debut mundialista frente a Argelia el próximo 16 de junio.

Cómo llega la Scaloneta y el regreso del capitán

El combinado nacional viene de encarrilar con éxito su estadía en suelo norteamericano tras vencer por 2 a 0 a Honduras en Texas. Aquella primera prueba sirvió para mitigar las cargas del viaje y empezar a sentir el clima mundialista, en una cita ecuménica que levantará su telón de manera oficial este jueves 11 de junio.

Para el choque de esta noche, Scaloni pateará el tablero respecto al último sábado con una premisa clara: poner en cancha a la base titular que se perfila para el debut. La gran noticia para el país es que Lionel Messi dejó atrás una molestia muscular que arrastraba y formará parte del once inicial con el objetivo de sumar valiosos minutos de ritmo futbolístico.

Además del astro rosarino, se prevé el regreso del mediocampo ideal y de memoria que sale de los nombres de Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Por su parte, el conjunto nórdico arriba a este duelo con la necesidad de recuperarse tras caer por 1 a 0 frente a Japón en su reciente presentación. Islandia sabe perfectamente lo que es incomodar a la Albiceleste, tal como lo demostró con aquel histórico empate en el Mundial de Rusia 2018, por lo que buscará volver a dar la nota.

Las probables formaciones para el partido

Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.