Argentina juega el Mundial a las 14 horas: qué pasará con las clases en San Juan

El partido de la Selección Argentina por el Mundial 2026 genera expectativa entre los sanjuaninos, pero desde el Ministerio de Educación confirmaron que este lunes las clases se desarrollarán con normalidad en todos los niveles y turnos.

El encuentro comenzará a las 14 horas y, ante las consultas sobre posibles modificaciones en el turno tarde, la cartera educativa aclaró que no existe ninguna disposición oficial para suspender las actividades escolares por el evento deportivo.

“Las clases no se suspenden. Las escuelas que puedan disponer de TV o proyector pueden ver el partido en la escuela”, señalaron desde el Ministerio.

La decisión apunta a garantizar el cumplimiento de la jornada educativa, aunque cada establecimiento tendrá la posibilidad de organizar propuestas vinculadas al partido. En aquellas escuelas que cuentan con los recursos necesarios, los alumnos podrán seguir el encuentro dentro de la institución.

Desde Educación indicaron además que la situación puede variar en el ámbito privado. Algunas escuelas ya definieron medidas especiales para este lunes, como autorizar inasistencias, modificar horarios de ingreso o permitir retiros anticipados.

En ese sentido, remarcaron que las instituciones privadas tienen autonomía para tomar decisiones organizativas, siempre dentro del marco normativo vigente.

De esta manera, en San Juan no habrá asueto ni suspensión general de clases por el partido de Argentina, aunque cada comunidad educativa podrá adoptar distintas modalidades para acompañar la jornada mundialista.