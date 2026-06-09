La Selección Argentina llegó al punto final de su puesta a punto para el Mundial y esta noche, desde las 22 (hora argentina), el conjunto de Lionel Scaloni tendrá su última prueba ante Islandia. ´La selección podría romper otro récord en asistencia en el Jordan-Hare Stadium, un verdadero coloso del deporte estadounidense que vivirá una velada única e inédita.

Ubicado en el estado de Alabama, este templo del fútbol americano abrirá por primera vez sus puertas al fútbol tradicional (soccer) desde que fue construido en 1939. La singularidad de la sede donde la Scaloneta cerrará su preparación se mide en números impactantes: el estadio tiene capacidad para 88.043 espectadores, una cifra que supera los 83.757 habitantes de la propia ciudad de Auburn. Para esta noche, el terreno de césped natural debió ser acondicionado a contrarreloj y las líneas reglamentarias de la FIFA serán marcadas por primera vez sobre el campo de juego.

Una fortaleza de 14 millones de dólares y pantallas monstruosas

El Jordan-Hare es la legendaria casa de los Tigers de la Universidad de Auburn, un programa deportivo de excelencia que ostenta dos títulos nacionales (1957 y 2010) dentro del torneo de la NCAA. Tras sucesivas e históricas remodelaciones, incluida una última inyección económica de casi 14 millones de dólares, el recinto se consolidó en el 11° lugar entre los estadios más grandes del fútbol americano colegial.

El recinto fue bautizado en 1973 en homenaje a Ralph “Shug” Jordan, el entrenador más ganador de la universidad, y Clifford Leroy Hare, integrante del equipo pionero de 1892 y posterior decano de la Facultad de Química.

Una de las características que más llama la atención del gigante de Alabama es su despliegue tecnológico. Es el estadio con la pantalla más grande a nivel universitario: a su imponente estructura inicial de 58x17 metros, se le sumó una segunda pantalla gigante en el lado opuesto de 46x14 metros.

A pesar de ser una universidad enfocada en los deportes norteamericanos, de cuyas bases surgieron leyendas como el icónico bateador de la MLB, Frank Thomas, el destino quiso que este imponente coloso de cemento sea el encargado de cobijar la última función de los campeones del mundo antes de que empiece la acción oficial.